Despidos masivos en Clarín echaron a 48 trabajadores de prensa los notificaron por mail

La empresa AGEA envió telegramas y mails en los que anunció una supuesta «reconversión hacia el periodismo digital». Sipreba denuncia «un golpe contra la organización gremial» y define un paro.

La empresa AGEA (Clarín) anunció este domingo 48 despidos entre la planta de trabajadores de prensa del diario bajo el argumento de que se decidió avanzar hacia una «reconversión para adecuarse a las exigencias del periodismo digital». Con el edificio vallado desde esta mañana, la Comisión Interna de Clarín se declaró en estado de alerta y, junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), analizan movilizar y convocar a un paro. Se espera que a las 15 realicen una asamblea para decidir los próximos pasos a seguir.

«Esto ocurre cuando esta semana se cumplían cuatro años de los 65 despidos de 2019. Es evidente que es un golpe contra la organización gremial. Muchos son activistas y ex miembros de la Junta Electoral», aseguró Agustín Lechhi, titular de Sipreba. Los representantes de los trabajadores afirman que ya se estaban llevando adelante retiros voluntarios antes de que se enviaran los telegramas.

Los trabajadores se anoticiaron de sus despidos este fin de semana y, al mismo tiempo, la empresa emitió un comunicado en el que anunció un «cambio profundo» que incluye la discontinuación de algunos productos en papel, como la revista PYMES. «Pero la transformación implica necesariamente una obligada renovación, que es el proceso más difícil e ingrato aunque imprescindible, como el que nos ha llevado a tener que producir desvinculaciones en nuestro plantel el día de hoy», afirmaron en la nota que lleva la firma de Héctor Aranda.

Desde la Comisión Interna salieron rápidamente al cruce en las redes sociales para dar a conocer lo que estaba sucediendo en la empresa de medios. «Con la misma violencia y perversión que hace exactamente 4 años, Clarín está despidiendo a decenas de compañeros y compañeras», advirtieron.

El comunicado completo con los despidos

A los integrantes de AGEA:

En 2022 se produjo un hecho histórico en Clarín. Los ingresos en suscripciones y publicidad digital superaron a los del impreso, sumados circulación y avisos.

Esa realidad no nos tomó por sorpresa porque se verificaba -y ahora se ratifica- la prevalencia de las plataformas digitales.

Clarín acelera hoy la reconversión para adecuarse a las exigencias del periodismo digital. A la vez, renueva su compromiso de sostener los productos impresos relevantes para nuestros lectores.

Contamos con vos para continuar juntos en esta tarea.

Es un cambio profundo para ofrecer un producto digital y un producto impreso de la misma calidad. La prioridad es mantener el liderazgo en la producción informativa, con independencia de la plataforma en que se publique.

Y el mayor desafío es hacerlo de manera rápida y eficiente, reforzando el pilar de nuestra compañía: periodismo de calidad para audiencias masivas.

Con sus mil empleados, AGEA ha generado una cultura de trabajo y rutinas que reclaman que el proceso de cambios sea potente y sostenido para que nuevos lectores se incorporen a los 600.000 suscriptores que integran ya nuestra audiencia paga, la mayor entre diarios publicados en español.

A ellos debemos ofrecerles un periodismo con los valores de siempre, la cercanía con la gente y el espíritu crítico, y las formas renovadas de pensar y producir contenidos que han traído las nuevas tecnologías para transformar la vida de los medios.

Hay que llegar más rápido y más lejos. Contamos con herramientas para medir la eficacia de toda la variedad de ofertas que desplegamos tanto en la web como en las redes y para definir las estrategias más apropiadas para cada sección o vertical.

El diario ha decidido invertir aún más en este periodismo en continua evolución, más rico y más complejo. Hemos lanzado tres nuevas newsletters, un decisivo canal de envío de contenidos digitales, nuevas homes de Viva y Ñ, mejoras en la App y una plataforma de Juegos, a los que añadiremos nuevos verticales de empresas, medicina e historia.

En el soporte de papel también habrá novedades. Viva saldrá con otro formato como suplemento dominical de 40 páginas. Se fusionará con el suplemento Viajes al igual que SPOT de los domingos.

Se discontinuará la revista PYMES, cuya temática continuará en la web y en páginas especiales del suplemento Económico en papel.

Y habrá innovaciones en la composición y el enfoque del área de Tecnología para atender los soportes periodísticos con mayor velocidad y eficiencia, mejorar los sistemas de suscripción y de registro, y ayudar a monetizar la publicidad. Los acuerdos con compañías líderes de software serán más que probables en un futuro cercano.

Cambios para crecer aún en medio de la crítica situación económica del país y adaptar la organización interna a una nueva realidad de la industria, así como el perfil de su personal. En los últimos dos años hemos creado más de 130 puestos de trabajo.

Pero la transformación implica necesariamente una obligada renovación, que es el proceso más difícil e ingrato aunque imprescindible, como el que nos ha llevado a tener que producir desvinculaciones en nuestro plantel el día de hoy.

Este breve resumen explica en qué estamos trabajando y hacia dónde vamos.

Héctor Aranda

CEO

AGEA S.A.

Sobre Héctor Aranda y el «periodismo»

Héctor M. Aranda is vice-president of Grupo Clarín and general director of AGEA S.A., publisher of Diario Clarín.

Grupo Clarín’s main assets are ARTEAR S.A., responsible for the television channels Canal 13 and TN, Radio Mitre S.A., Argentina’s main radio station, and AGEA S.A., responsible for Diario Clarín and Diario Deportivo Olé; its assets also include the company CIMECO, owner of the newspapers “La Voz del Interior” (of Córdoba) and “Los Andes” (of Mendoza).

Héctor Aranda is a public accountant graduated from the National University of La Plata. He joined Artes Gráficas Rioplatenses in 1919 and Arte Gráfico Editorial Argentino in 1983, where he was in charge of the administrative and financial divisions of that company. Since 1998 he has been General Manager of AGEA.

He is also currently a director of the following companies: Grupo Clarín, Agea, Papel Prensa, AGL, Cúspide, Cimeco, Oportunidades and Impripost.