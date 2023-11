Denuncian incremento en ataques homofóbicos luego de las elecciones

Un centro cultural en Monte Grande y una maestra en Lomas de Zamora denunciaron ataques homófobos.

Dos ataques bajo la bandera de la homofobia tuvieron lugar esta semana en los distritos de Esteban Echeverría y Lomas de Zamora donde se produjeron la vandalización de un centro cultural embanderado con la diversidad y la agresión a una docente que viajaba en colectivo.

El primero de los ataques tuvo lugar en el Espacio Cultural La Zorrería, de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, cuando durante la madrugada del martes 21 apedrearon la vidriera y rompieron un vidrio de este ámbito que realiza actividades con la comunidad LGTBIQ.

Anteriormente, la noche del balotaje, dos personas increparon a un grupo que estaba allí reunido a quienes insultaron al grito de “putos y travas de mierda”, comenzó la escalada de violencia que se coronó la madrugada del martes 21 con el piedrazo en la frente del local.

“Nosotros tenemos todo el frente pintado con la bandera del orgullo, muy abiertamente para la comunidad. Se ve que se levantó un filtro que no veíamos a venir, y estas son las consecuencias”, relató uno de los integrantes de la Zorrería a una agencia digital de noticias.

Dice La Zorrería en su cuenta de instagram: “en teoría todavía no asumieron el poder, pero ya están destilando odio, no queremos imaginarnos lo que va a ser dentro de unos meses”. Y hace un llamado a la unidad, “entendemos que es momento de dejar las diferencias de lado y organizarnos ya que estamos todes en la misma, comenzaron por nosotres y van a ir por el resto si no nos unimos”.

“Encima sos maestra del Estado, la gente como vos se tiene que morir”

En tanto una docente que se dirigía a su trabajo en el colectivo que suele tomar para llegar a su escuela fue atacada por una mujer de unos 40 años, quien la agredió físicamente, en un ataque que, según la denunciante, se desencadenó porque llevaba su cabello con dos cintas con los colores arcoiris de la bandera del orgullo LGTBIQ.+

“Me dirigía a mi trabajo por la mañána en el colectivo 561 en Lomas de Zamora, cuando a la altura del Camino de Cintura antes de llegar a la universidad sube una señora de unos 40, 45 años que tenía el cabello colorado, y se sentó delante mió. En un momento con mi rodilla toqué su codo, me miró y le pedí disculpas. No se conformó con las disculpas que le dí y me empezó a agredir verbalmente, porque tenía un guardapolvo y las bandita para el cabello con los colores del orgullo“, relató la víctima.

En ese contexto, continuó: “Yo estaba tomando mate, me sacó el celular de la mano y lo tiró. Se paró y me agarró del cabello y me redujo en el piso, me revolvió la mochila y rompió mi mate. Me decía: ‘tortillera de mierda encima sos maestra del Estado, hija de puta, la gente como vos se tiene que morir’”, subrayó la docente agredida.

La víctima puso de relieve que nadie la ayudó y que el chofer siquiera frenó su marcha: “Fue un momento muy traumático, nadie en el colectivo me ayudó nadie se metía. Yo le pedí al chofer que frene y no lo hizo. Ya hice la denuncia via on line. Pedí en el jardín que alguien me venga a buscar, y vino la vicedirectora de muy mala gana, pero me llevó a la escuela y me hicieron atender por la ART”, detalló.

“Me vio el médico laboral, me hicieron unas placas me encontraron inflamada la cervical y rectificada. Además tengo moretones en el brazo. Yo creo que esto tiene que ver con el clima electoral que tenemos en el país, por eso estoy alertando a mis amigues para que sepan que es un momento delicado y nos vamos a tener que cuidar mas que nunca”, subrayó.

La docente dio a conocer su testimonio en la ronda de los jueves de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, donde el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, mencionó el ataque que sufrió la docente.