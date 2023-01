Daniel Alejandro Menéndez un impresentable de la política carroñera

Este personaje se presenta en las redes sociales como @danimenendezok Sociólogo. Subsecretario de Políticas de Integración y Formación en @MDSNacion . Coordinador nacional @BarriosDePieOk danimenendezok .

En uno de sus tantos posteos cuesta creer que quien escribe es un profesional, que sociólogo serio se animaría a mentir descaradamente subestimando las necesidades económicas del espacio que dice representar, porque en los barrios los precios justos no existen, los aumentos siguen y la inflación NUNCA se detuvo.

Quizás para Menéndez las cosas no cambian porque ellos se adecuan el sueldo de forma tal que no los afecta en su ritma de vida, pero no es lo que viven millones de argentinos.

Allá por el año 2021 en una entrevista de Paulo Vilouta para Radio La Red, Menéndez afirmaba que iba a renunciar a su cargo, pero ya en el 2023, parece que sigue muy activo en el mismo y para peor, mintiendo descaradamente, una muestra más de un gobierno patético y decadente con seudo referentes sociales.

Nunca quedó aclarado si realmente Menéndez es un referente de Barrios de Pie, ya que aunque en Buenos Aires no tuvo escraches, en el interior sí y la pasó bastante mal cuando en el 2018 fue perseguido, insultado y escrachado por usar el nombre Barrios de Pie cuando desde las agrupaciones lo acusaban de ser parte de los que persiguieron y entregaron a compañeros para sumarse a un nuevo proyecto nacional que integraba con Juan Grabois y que se llamaría SOMOS junto a Victoria Donda, otra que abandonó Libres del Sur.