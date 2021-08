Damián Betular pone a prueba el sabor del tomate

¿Cómo es el tomate que comemos en nuestras casas? El chef y conductor Damián Betular y Greenpeace se acercan con esta y otras preguntas a un tema que avanza sin pausa en la agenda pública: cómo son los alimentos que consumimos día a día, y exponen las principales diferencias con los frutos que son cultivados de modo agroecológico. Tomate Challenge pretende despertar la inquietud sobre “cuál es el impacto de los alimentos que consumimos en el ambiente y en nuestro cuerpo”, explica Leonel Mingo, coordinador de campañas de la organización ambientalista.

¿Cómo es el tomate que comemos en nuestras casas? ¿Tiene el sabor que imaginamos al verlo? El chef y conductor Damián Betular y Greenpeace se acercan con estas y otras preguntas a un tema que avanza sin pausa en la agenda pública; cómo son los alimentos que consumimos en nuestras casas cada día.

En el video, de sólo 2 minutos se ve a Betular mordiendo y mostrando un tomate, para exponer sus características y principales diferencias con los frutos que son cultivados de modo agroecológico, es decir en armonía con la naturaleza.

«Difundir la posibilidad de una alimentación saludable es un tema que me fascina. Pero este desafío de Greenpeace me hizo reflexionar además sobre aspectos de los alimentos que son muy importantes, como es su producción, la distribución y el daño que puede sufrir el medio ambiente si no se hacen bien las cosas», destacó Betular. «Cuando comés algo rico es porque fue cultivado o producido como se debe hacer».

El conductor muestra, en los canales de la organización ecologista, cómo son los tomates que habitualmente llegan a nuestros hogares: formas tentadoras pero poco sabor, mucha agua en su interior, poca consistencia y color apagado. Desde Greenpeace explican que este modo de cultivar no respeta los ciclos de la naturaleza y quita de los alimentos tanto sus propiedades como su sabor.

«Queremos acercar a todas las personas la inquietud sobre qué estamos comiendo y cuál es el impacto de los alimentos que consumimos en el ambiente y en nuestro cuerpo», explica Leonel Mingo, coordinador de campañas de Greenpeace. «Hay frutas y verduras más ricas, más saludables que las que estamos acostumbrados y de fácil acceso, sólo tenemos que tomar la decisión».

El Tomate Challenge ya está disponible para participar. En pocos días será el turno de los tutoriales para aprender a cultivar y tener una huerta propia.

En las próximas semanas, según anticipó la organización, se sumarán al desafío otras personalidades del espectáculo, para seguir difundiendo las ventajas de la producción agroecológica y cuáles son los vegetales que hay que cultivar y consumir en cada momento del año