«Cuando te vas» con Zambayonny

Conocí a Vanesa en un bar de la calle Fuencarral. Era amiga de la Punky, que a su vez era amiga de Sergio, mi compañero de piso. Me había mudado a Malasaña un año antes con él y Juankar, después de separarme de Cecilia, dormir una semana en el sillón de Gustavo y encontrar un anuncio en la pared de un estanco sobre una habitación libre.

Poco después empezamos a salir. Vivimos dos años increíbles –porque juntos éramos maravillosos–, seis meses en crisis –porque ninguno supo decir qué necesitaba–, y un tiempo en el que estábamos separados pero a veces dormíamos juntos y que nos terminó llevando a esos finales que duelen tanto que te hacen escribir canciones sobre ellos.



En un arrebato de literalidad la vida hizo que mi última casa con Vanesa quedara en la Calle del Desengaño, a metros de la Gran Vía. Desde el balcón veía las peleas de los dealers, los proxenetas, las prostitutas, los yonkis y la policía en la puerta de mi casa. Cosas que te da vivir en el centro de Madrid.



Cuando me mudé a Lavapies escribí esta canción. Jugaba mucho al PES con Iván para no pensar en ella, pero también me pasaba horas en mi habitación escribiendo, a modo de catarsis o exorcismo. Nadia hacía teatro con nosotros y venía siempre a casa y mirábamos películas lxs tres juntxs. Meses después nos mudamos a San Vicente Ferrer 17.



Uno de los tantos trabajos que tuve en mi vida fue haciendo promociones de bebidas alcohólicas en discotecas de toda España. Hice de actor, presentador, coordinador y hasta de bailarín, una vez que faltó uno. Sandra era bailarina en esas fiestas y Vanesa me había hecho escenas de celos por ella.



Cuando me dejó, la vi varias veces –quizás un poco por despecho, un poco por mi autoestima, pero sobretodo porque Sandra era divina y tenía una alegría natural que contagiaba–. Hasta organizamos una orgía que salió fantástica, una noche de verano en mi casa de Malasaña.



El dardo que está en la portada de este video era de un kit que se regalaba en esas promociones y lo puse en representación de algunas de todas las cosas que hice cuando Vanesa se fue.