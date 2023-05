Cristina Kirchner rechazó el pedido del fiscal para elevar a juicio la causa por el intento de magnicidio

La vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, calificó hoy al dictamen del fiscal Carlos Rívolo para mandar a juicio la causa por el intento de magnicidio como “un nuevo acto de consagración de la impunidad”.

“Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta”, sostuvo en una carta que publicó en sus redes sociales donde puso de relieve que “desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1 de septiembre de 2022”, subrayó.

Cristina Kirchner rechazó la decisión del fiscal Rívolo de dar por clausurada esta etapa de la investigación y enviar a juicio a los tres únicos detenidos por el ataque: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.

“El fiscal omite por completo valorar todo lo relacionado con las líneas de investigación que apuntan a personas que van más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo”, protestó la vicepresidente.

Aunque la requisitoria de Rívolo deja abierta la posibilidad de seguir investigando otras eventuales responsabilidades, para Cristina Kirchner “no hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas, que partirlas en pedacitos”.

“Lo que queda no se investiga nunca más. Y Comodoro Py tiene un penoso historial en ese sentido. Lo dije una y mil veces: ni (la jueza María Eugenia) Capuchetti ni Rívolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa”.

Cristina Kirchner dedicó un párrafo especial a la presunta responsabilidad del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman en, al menos, el conocimiento previo del intento de asesinato del que fue víctima.

En ese sentido, cuestionó a Rívolo porque “no dedica ni una sola palabra a sopesar su importancia para la causa” y, menos aún, omitió “la reciente declaración de Ivana Bohdziewicz, ex asesora de Milman, en la que contó cómo la llevaron a borrar su celular a las oficinas de Patricia Bullrich”.

“Todas las pruebas producidas en relación con la participación de Milman han resultado incriminatorias”, embistió.

En su intento por mostrar la supuesta falta de voluntad para llegar a la verdad, denunció que la investigación “está plagada de testigos que borraron sus teléfonos, prueba que se destruyó sin investigar sus causas y motivaciones, y un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores”.

“El fiscal no se expresa en lo más mínimo respecto al borrado del celular de Sabag Montiel, cuyo contenido se perdió el día del intento de asesinato con una intervención, cuanto menos, negligente de la jueza”, añadió.

Cristina Kirchner también aludió a la investigación sobre la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, que tramita “inexplicablemente separada a la del atentado”.

“Hay pagos injustificados de la familia Caputo y posible lavado de dinero en torno a personajes relacionados con el atentado, junto a innumerables indicios pendientes de investigación que muestran un vínculo entre agrupaciones pseudo políticas violentas y los perpetradores del ataque”, añadió.

Según la vicepresidente, “no se entiende cómo ni por qué Rívolo pretende clausurar una causa en pleno trámite, en la que, necesariamente, la responsabilidad de los autores materiales está atada a la de cualquier persona que haya colaborado desde ‘atrás’”.