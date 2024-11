Cristina Kirchner publicó un escrito en la previa del fallo de Casación por la Causa Vialidad: «El objetivo es proscribirme de por vida»

La ex presidenta sentó postura a horas de conocerse la decisión judicial sobre la condena en su contra. «Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar», aseguró.

Cristina Kirchner denunció que los «Copitos de Comodoro Py», como llamó a los jueces de la Cámara Federal de Casación, buscarán “proscribirla” con un fallo en su contra por la causa Vialidad que implicará la «inhabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad».

«Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder. Desde muy joven he militado en el peronismo y trabajado para lograr una Argentina más justa y más humana, y una Nación que construya Patria. ¿Y saben qué? Pienso seguir haciéndolo«, expresó la ex mandataria en una extensa carta publicada en sus redes sociales.

"Los Copitos de Comodoro Py" otra vez en acción. https://t.co/BdXJkO4Kx5 pic.twitter.com/lEdH50zzPw — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 12, 2024 “¿Pero cuál es la frutillita del postre y el verdadero objetivo que tienen? Mi inhabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad. O sea: lisa y llanamente proscripción de por vida. Una vez más el peronismo y la proscripción. Nada nuevo bajo el sol”, lanzó.

“La Causa Vialidad empezó como un show y va a terminar de la misma manera”, insistió y bromeó: “Tienen miedo que yo tenga la suerte de Mirtha Legrand que con sus 97 años, además de estar espléndida físicamente, tiene una lucidez que ya algunas de treinta querrían. A veces desde el humor se pueden entender mucho mejor las cosas”.

“Como hemos sostenido, la persecución mediática-judicial tiene como objetivo principal castigar judicialmente y dejar fuera del tablero político a los dirigentes que hacen y conducen gobiernos nacionales, democráticos y populares; pero al mismo tiempo tienen un segundo objetivo: disciplinar con el miedo al resto de la dirigencia política, social y sindical. Y vaya si lo logran”, agregó.

La Cámara Federal de Casación dará a conocer este miércoles en una audiencia pública si confirma la condena a seis años de prisión impuesta a la ex mandataria en la causa Vialidad, que juzgó el desvío del 80% de la obra pública nacional en Santa Cruz en favor de empresas de Lázaro Báez entre los años 2003 y 2015.