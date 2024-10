Cristina Kirchner criticó duramente a Kicillof en medio de la interna del PJ

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó fuertes críticas contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien pareció referirse cuando habló de “Poncio Pilatos” y “Judas”, en un contexto marcado por la disputa interna del Partido Justicialista (PJ) por la renovación de sus autoridades. “Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”, afirmó al referirse a la falta de un pronunciamiento explícito por parte de su ex ministro de Economía a favor de su candidatura para las elecciones del PJ, previstas para el 17 de noviembre. Además, afirmó que sus ministros juntan avales para enfrentarla en la interna.

Las declaraciones de la ex presidenta ocurrieron durante una extensa reunión que se realizó en la sede del gremio SMATA, en el barrio porteño de San Telmo. El encuentro, que se prolongó por más de cuatro horas, fue organizado en un contexto de creciente tensión en el peronismo bonaerense. Según fuentes del espacio, Cristina expresó su descontento con Kicillof por no tomar una postura clara y lo acusó de apoyar de manera encubierta al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien también se encuentra en la contienda por la conducción del PJ.

Críticas a la falta de definición

Durante su intervención, Cristina dejó en claro su malestar por la postura ambigua de Kicillof: “No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina”, señaló la ex mandataria. Además, hizo hincapié en que “ningún dirigente es víctima”, en una crítica implícita al gobernador, señalando que “la única víctima en este país es la gente”.

Esta frase resonó de manera similar a la utilizada por su hijo, Máximo Kirchner, durante un plenario realizado en La Plata el 20 de septiembre. En aquella ocasión, el líder de La Cámpora también cuestionó a Kicillof por “victimizarse”, aunque sin mencionarlo directamente. La coincidencia en el discurso de ambos dirigentes refuerza la estrategia del kirchnerismo de presionar al gobernador para que se alinee con la candidatura de Fernández de Kirchner para liderar el PJ.

El respaldo de intendentes y sindicalistas

A la reunión asistieron referentes del peronismo bonaerense, incluidos legisladores, intendentes y sindicalistas. Entre ellos, estuvieron presentes figuras de peso como Máximo Kirchner y Eduardo “Wado” de Pedro, ambos de La Cámpora; además de intendentes como Mayra Mendoza (Quilmes), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Gastón Granados (Ezeiza) y Mariel Fernández (Moreno).

En representación del sindicalismo, estuvo Ricardo Pignanelli, secretario general del gremio SMATA y reciente incorporación a la lista cristinista para el PJ, junto con Julián Domínguez, quien asesora a ese sindicato. La presencia de estos dirigentes refuerza el apoyo que mantiene la ex presidenta dentro de los sectores sindicales y municipales en la provincia de Buenos Aires.

Tras el encuentro, Mayra Mendoza ratificó las palabras de la ex mandataria a través de sus redes sociales, replicando la frase “Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”, subrayando la condena a Kicillof por su actitud percibida como traición.

La posición de Kicillof y la interna del PJ

Kicillof encabezó un acto en Berisso este jueves por el Día de la Lealtad Peronista, donde, a pesar de haber respaldado la figura de Cristina Fernández de Kirchner, evitó manifestar un apoyo explícito a su postulación para la conducción del PJ. En su discurso, el gobernador hizo un llamado a la “unidad” dentro del peronismo, pero no mencionó ni el conflicto interno ni las acusaciones que recibió por parte de la ex presidenta.

La comparación entre Poncio Pilatos y Judas Iscariote utilizada por Fernández de Kirchner y sus seguidores hace referencia a figuras bíblicas que traicionaron a Jesús o no hicieron nada para evitar su crucifixión. Al emplear estos términos, el kirchnerismo acusa a Kicillof de “entregador” y de actuar en contra de los intereses del espacio político que encabeza la ex presidenta, especialmente en este momento de definiciones importantes dentro del PJ.