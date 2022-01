Continúa la cuarta edición de la Bienal de Performance en enero y febrero

SOY TU PERFORMER

Iván Haidar

Facilitadores: Ariel Farace, Diego Velázquez, Mayra Bonard, Nayla Pose, Gustavo Tarrío, Antonio Villa, Marina de Caro y Camila Malenchini.



Ejercicio de acumulación y permanencia en el que un cuerpo es ofrecido como materia para ser intervenido por ocho personas provenientes de diferentes campos de las artes vivas, visuales y performativas. Ocho maneras y perspectivas distintas de usar la materia/cuerpo, contornearla para crearle sentidos.



En torno a las 5 horas que dura la experiencia, cada facilitador dispondrá de un tiempo determinado para hacer una prueba con Iván. El eje es el cuerpo, su uso, las decisiones que se toman, cómo se ponen en tensión con cada activación y las posibles traducciones para materializar un imaginario en acontecimiento.



Es una práctica sobre el encuentro, la comunicación y las maneras de componer con un otrx a través de un conjunto de miradas y metodologías distintas aplicadas en tiempo real sobre una misma materia. La materia es el performer.





22 y 29 de enero en Teatro San Martín

https://bienalbp.org/bp21/programa-artistico/ivan-haidar/#t-3







ALGUNAS NOTAS PARA INVENTAR OTROS MUNDOS

La mujer mutante: Victoria Roland / Juan Coulasso



Algunas notas para inventar otros mundos nos invita a ser una comunidad de caminantes para aventurarnos juntxs en los bordes de una Buenos Aires trans-temporal. Seremos un grupo de expedicionarios Tierra Adentro, guiadxs por una voz del futuro que teñirá el paisaje de presencias que aún persisten y de alucinaciones en gestación. ¿Cómo activar nuestras imaginaciones colectivas tanto en un sentido de la historia como en otro? Futurismo, ucronías, radiografías, distopías de la pampa. Tita, la corredora del desierto, corre por la pampa huyendo de sus enemigos. Un ser mutante del futuro sobrevive volviéndose un entramado colectivo de especies. Seremos cyborgs suspendidos en el tiempo, y a la vez cuerpos caminantes sobre una tierra pisada una y mil veces. Un intento fugaz de des-automatización colectiva para plantearnos la tarea de ver, escuchar, tocar, saborear y oler el mundo que habitamos: una invitación a escribir juntxs algunas notas para inventar otros mundos.



Del 27 al 30 de enero por Ciudad de Buenos Aires

https://bienalbp.org/bp21/programa-artistico/la-mujer-mutante-victoria-roland-juan-coulasso/#t-3





YEGUA – YETA – YUTA

Mercedes Azpilicueta

Performer invitada: Carla Crespo



Se trata de un solo-performance que contiene una parte guionada y otra improvisada. Compuesta a partir de una letanía de cientos de insultos peyorativos, abusivos y vulgares dirigidos a las mujeres en Argentina, transforma el lenguaje cotidiano de la misoginia y el acoso en una especie de exorcismo tragicómico.



Muchas de las palabras derivan de la jerga callejera de Buenos Aires, especialmente del lunfardo. Por ejemplo, yegua significa literalmente un caballo hembra y, a su vez, un insulto para una mujer «difícil». Yeta es una persona que trae mala suerte, mientras que yuta se usa para referirse a la policía o a alguien corrupto o sin escrúpulos.



Acompañada de un ritmo percusivo, Azpilicueta recupera el poder de ofender, distorsionar y distender los epítetos en algo poderoso y juguetón en lugar de débil y degradante.



4 y 5 de febrero en Museo de Arte Moderno

https://bienalbp.org/bp21/programa-artistico/artista-1/#t-3







ARCO REFLEJO (ACUPUNTURA/NUEVOS ALTARES)

Sofía Durrieu



El trabajo consta de una serie de situaciones en las cuales un grupo de dispositivos propone, media y articula una serie de contactos muy específicos y regulados entre un operario y la persona que decide participar. El dispositivo – extensión prostética- y su operario – a su vez parcialmente absorbido por aquel- funcionarán como un organismo heterogéneo, una unidad simbiótica que será el vehículo exclusivo del contacto, en el cual elementos simbólicos de lo humano, lo natural y lo artificial se vincularán en continuidad y sin jerarquías. Los protocolos de asepsia actuales serán intrínsecos a la lógica de su funcionamiento.



Incrustado entre la angostura ceremonial de las reglas a seguir y la premura de lo necesario, el contacto se verá así «desnaturalizado». Sobrecargado de significación, se torna a la vez temido y anhelado, fijo y rizomático como un ideal lejano o un dios barroco, plegado sobre sí mismo, inaccesible. La sensación de separación es entonces una certeza cabal.



Del 11, 12 y 13 de febrero en Parque de la Memoria

https://bienalbp.org/bp21/programa-artistico/sofia-durrieu/#t-3







MICELIAS

Andrea Servera



Somos una pequeña multitud alucinada. Somos delicias del jardín trava, flores no binarias, yuyos persistentes que lo contaminan todo. Nos enredamos, nos conectamos, creamos ficciones inútiles e improductivas: es nuestra estrategia para mantenernos vivas. Movemos nuestros huesos, nuestros músculos, nuestra piel y decimos nuestro por lo interno y lo externo. Cuerpo y sociedad. Lo movemos todo. Nos desparramamos, nos desbordamos, nos resbalamos, nos hacemos preguntas sin certezas ni Dios.



Creemos en la potencia de las danzas, en los mundos dentro del mundo, en la magia y la naturaleza. Intuimos que puede llegar un futuro fluido, tibio y coloreado. Si no llega, ya lo estamos inventando nosotras. Algo del brillo opaco de las redes paralelas que nos alojan a las travestis, no binarias, migrantes y mutantes. Algo de la precariedad, el presente, la naturaleza, la artificialidad y la abundancia de la danza como el gesto mínimo del cuerpo en sinestesia con su voz. Algo de nuestra voz.



13 y 20 de febrero en PROA21

https://bienalbp.org/bp21/programa-artistico/andrea-servera/#t-3







EL ALA INTERIOR

Mercedes Azpilicueta / Agustina Muñoz



Nodrizas, amas de leche, costureras, cocineras, lavanderas, planchadoras, ayudantes de cocina, amas de llaves, empleadas domésticas. En las casas de las familias de la oligarquía de fines del Siglo XIX y comienzos del XX, vivían y trabajaban muchas mujeres y adolescentes cuyas vidas quedaban por completo ligadas y supeditadas a las necesidades de sus empleadores. Sus prácticas religiosas, su vida afectiva, sus necesidades íntimas y sus vínculos sucedían en el espacio íntimo de aquellos a quienes servían. Esta pieza sonora y vocal busca ser un homenaje a todas esas mujeres, cuyas tramas íntimas, políticas y afectivas construyen otra historia.



24 y 25 de febrero en Museo Larreta

https://bienalbp.org/bp21/programa-artistico/artista-3/#t-3