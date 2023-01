Conflicto en la Maternal Lomas, cuando el sindicato juega a favor de la patronal y entretiene a los trabajadores

Pasan los meses y el conflicto entre los trabajadores de la Clínica Maternal Lomas de Zamora, lejos de solucionarse solo ha tenido audiencias en la delegación del ministerio de trabajo sin resultados para los trabajadores, no se llegó a un acuerdo, no se regularizaron los pagos y el sindicato ha tenido una tibia posición al respecto.

El conflicto entre los trabajadores de la Clínica Maternal Lomas y SUPRAMED S.A lleva más de un año sin resolverse. No obstante, en los últimos meses la situación se agravó ya que la empresa adeuda haberes desde octubre.

Curiosamente, en los primeros reclamos desde ATSA Zona Sur, la posición era más firme en el reclamo, e incluso se denunciaba que detrás de todas las maniobras dilatorias de SUPRAMED S.A se encontraba el empresario Roberto Bustamante, un personaje con varias denuncias penales por maniobras de dudosa legalidad en la administración de varias clínicas, pero según avanzaron los meses, el gremio dejó de dar información y solo se limitaron a hacer acto de presencia en las audiencias donde no se consiguió nada.

No se reclamaron sanciones a SUPREMED S.A por dilatar las audiencias y por seguir acumulando deudas con los trabajadores, el gremio tampoco volvió a referirse al vaciamiento de la maternidad lo que afecta su correcto servicio.

A favor de la patronal

El secretario Adjunto de ATSA Zona Sur, Carlos Fernández, indicó que la firma de un contrato con IOMA para brindar prestaciones «genera expectativas de poder solucionar el conflicto«.

Es decir, Fernández parece actuar como abogado de la patronal, de manera sutil corre el enojo con Bustamante y SUPRAMED para desviar la atención a una esperanza en el IOMA?

Cualquiera sabe que si existe un organismo que suele tener deudas históricas con sus prestadores es justamente IOMA, con lo cual creer que dicho organismo es la salvación de un centro de salud con graves problemas económicos es como creer que lloverán inversores.

Somos el único medio que ha publicado el enojo de los trabajadores del sector de salud con ATSA y FATSA, por lo que entienden es una entrega de los derechos a cambio de que el gremio mantenga una buena relación con las empresas de salud.

La ecuación es sencilla, los trabajadores no cobran, pero el descuento a los sindicatos se cumple, es decir, vos como trabajador no cobras pero ellos, los que dicen representarte sí.

Quien debería dar la cara y permanece alejado del conflicto es Sergio Oyhamburu el secretario general que envía a su adjunto y solo publica en redes sociales los bolsones de comida que le hacen llegar a los trabajadores que no cobran, clientelismo barato y digo barato porque tal vez muchos ignoran de la reciprocidad que existe entre los Daer, Rodolfo secretaria general de alimentación siempre colaboró con alimentos que el gremio de alimentación recibe de forma gratuita y son camiones de alimentos.

Mientras a vos te dan unas bolsas que consiguieron de favor, bajando tu dignidad como trabajador, el tipo que se enriquece por tu voto se la pasa haciendo política con los «jefes» en actos con la CGT Regional y no baja a poner su poder para solucionarte nada porque en realidad ellos están hechos y no tienen preocupaciones por llegar a fin de mes, es muy sencillo darse cuenta que te toman de boludo, te dan bolsas con arroz, fideos y alimentos no perecederos que para consumirlos necesitas usar el gas o la electricidad, si no te pagan, si te cortan los servicios, ¿salís a buscar leña?.

No te comas el verso de estos ricos que juegan a ser delegados, ellos no te entienden porque no viven como vos, no les va a pasar lo que a vos, de hecho a medida que ascienden más se alejan de los trabajadores.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw