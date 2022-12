Colegio de Médicos de Avellaneda, reflejo de un pésimo ejercicio de la profesión

En tiempos donde no existen excusas para aducir no saber, el Colegio de Médicos de Avellaneda, Distrito II, sigue funcionando de espaldas a la sociedad y funcionando solo como una caja de recaudación, a la fecha no existe ninguna política de apertura a la sociedad para jerarquizar la profesión y generar lazos con los ciudadanos.

Si bien la pandemia afecto a los trabajadores esenciales y fue un desafío enorme para el personal de salud que no se agota en el personal médico, la realidad es que a la mala atención que se brinda en hospitales o clínicas donde se atiende a afiliados por ejemplo al PAMI, el Colegio de Médicos está ausente, porque ni siquiera se ocupa de que los médicos que atienden estén debidamente matriculados.

Los responsables de la conducción del colegio son:

Presidente : Dr. Lo Grasso Salvador

Vicepresidente : Dr. Agugliaro Jorge



Secretario General: Dr. Lanza Roberto

Prosecretario: Dra. Poncet Mónica



Prosecretario: Tesorero: Dr. Mazzanti Juan Carlos

Protesorero: Dr. Di Iorio Francisco

Protesorero: Secretario de Actas: Dr. Nápoli Luciano

Desde El Sindical, seguimos esperando respuesta a los pedidos de informes sobre graves irregularidades en el ejercicio de la profesión que ponen en riesgo la salud de los pacientes y que deberían ser una prioridad de quienes ante la sociedad son los responsables de representar y honrar el trabajo médico, porque así como existe un reconocimiento general, no menos real es que existe un creciente reclamo por parte de la sociedad a la forma en que se atiende a los pacientes y sus familiares, así como serias dudas de la capacidad de algunos profesionales.