Chano Charpentier, otra vez internado: está en el Sanatorio Otamendi y su estado es reservado

El músico ingresó de urgencia este viernes. En mayo del año pasado ya había estado allí para luego ser trasladado a la clínica psiquiátrica Avril.

Chano Charpentier ingresó el viernes por la mañana a la clínica porteña Otamendi. La internación está vinculada a sus adicciones, por las que estuvo internado en el pasado, pero todavía no hay más detalles ya que su estado es reservado.

El cantante ya había estado en la clínica Otamendi en mayo del año pasado para luego ser trasladado a la clínica psiquiátrica Avril.

Desde Twitter, el exlíder de Tan Biónica denunció en los últimos días que había gente oscura queriendo lastimarlo. Además, manifestó su preocupación por la inteligencia artificial. “¿Es posible hacer con inteligencia artificial un video falso de alguien con la misma cara y la misma voz? La nueva amenaza de los haters. Los leo” dijo.

En un mensaje en Twitter que preocupó a sus seguidores expresó “Hace 9 días una persona que colabora conmigo me dijo: ‘Chano cuidate. Te quieren hacer mal. Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte. Esta gente es muy oscura’. Nunca viví algo así… Tal vez no sea nada, pero se los cuento por si me pasa algo”.

La salud de Chano

Hasta diciembre del 2022, el cantante estuvo realizando shows que incluyeron la presencia de su hermano Bambi en el escenario. Además, había sido visto en las playas de Punta del Este durante los primeros días de enero junto a una joven modelo, Malena Rivarola.

Por redes sociales anunció que en 2023 se dedicaría a trabajar en un nuevo material discográfico. Así lo dijo en Twitter “Amigos: voy a dejar tocar por un poco más de año para trabajar en mi estudio”. Pero luego, aclaró que estaría en el festival de Lollapalooza y en el Estadio Atenas de La Plata.

Había sido internado en junio de 2021 luego del episodio en el que recibió un impacto de bala de un policía, luego de sufrir un brote psicótico en su casa de Exaltación de la Cruz. Luego de esto, pasó algunos meses en la comunidad terapéutica GENS para tratar sus adicciones.