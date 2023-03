Cele Fierro: «Ya no hay excusas para no reestatizar EDENOR y EDESUR»

La precandidata a presidenta por el MST en el Frente de Izquierda Unidad se refirió a los cortes de luz que hay en CABA y el AMBA: «Hace 15 días que hay conflicto, pero hay gente que hace más de un mes que no tiene luz. La pérdida de comida, medicamentos es enorme; personas electrodependientes que sin suministro están en riesgo. A uno de los vecinos la empresa le respondió que se muden de casa, es indignante. Las privatizadas responsabilizan el nefasto servicio al hecho de la quita de subsidios, pero meten tarifazos y el gobierno les perdonó deudas millonarias. Ellos nos deben hace 30 años un servicio de calidad».



Cele Fierro agregó: «Ya no hay excusas para no reestatizar EDENOR y EDESUR, rescindir contrato sin ninguna indemnización. Hace 30 años estas privatizadas lucran con un servicio público y esencial, si dicen lo contrario ¡que abran los libros contables! Lucran con la complicidad de todos los gobiernos en estas décadas. Por eso, se tiene que estatizar y quedar bajo control de usuarios y trabajadores, para que los funcionarios corruptos junto a estas empresas no nos vuelvan a dejar sin luz».

