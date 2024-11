Camino a la Victoria, una forma de hacer política que los argentinos rechazan

La política en la Argentina, ha tenido un antes y un después de la victoria de Javier Milei, que los políticos no han registrado, ni siquiera por los dirigentes de la Libertad Avanza, los hermanos Milei, que llegaron con un discurso de campaña y luego se apropiaron de muchas conductas que prometían terminar.

Repitieron hasta el cansancio que había que terminar con los gerentes de la pobreza y direccionaron la asistencia a los afines a sus intereses políticos, especialmente a estructuras verticalistas donde se adoctrina a los beneficiarios y así obtener fidelidad garantizada por la manipulación de la voluntad, como lo que suelen hacer los pastores evangelistas cercanos al gobierno, que obtuvieron más de Milei que de Macri.

Pero en el peronismo, los grandes derrotados, no solo se abrieron grietas y enfrentamientos internos, sino que no han aprendido nada y menos entendieron el mensaje de las urnas, la mayoría de los argentinos rechaza el seudo asistencialismo, cuando este está direccionado a un sector que no tiene ningún interés en aportar algo a la sociedad y que incluso termina votando en contra de los referentes que solo tienen de ellos la foto y el video, pero no los votos.

Por el lado de Avellaneda, circula un video, donde curiosamente Marcelo Frecha difunde entrega de alimentos a vecinos y niños que hacen cola para llenar sus bolsas, digo curiosamente, porque el discurso de Frecha y sus seguidores siempre es y ha sido en contra de los habitantes de esos barrios, vaya uno a saber los motivos por los cuales hace un paréntesis y difunde esto.

Ni Victoria Tolosa Paz, creadora del espacio político, ni su referente local Verónica Juárez, han entendido que esta forma de hacer política caducó, que es rechazada por la mayoría de los argentinos y que la mayoría de los que van a buscar comida, terminan sintiendo que son «usados» y son los que se indignan para votar luego un cambio.

Para peor la imagen de Tolosa Paz ha quedado muy ligada a la del ex presidente Alberto Fernández quien además de tener una pésima gestión de gobierno, es investigado por una variedad de delitos incluyendo violencia de género contra su esposa lo que contrasta con el rol que la agrupación pretende darle a las mujeres en política y el silencio al respecto de dirigente suma a la imagen negativa que se tiene de ella.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw