Bullrich acusó a Ritondo de hacer un “golpe de estado”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó al diputado Cristian Ritondo de hacer un “golpe de Estado” en medio de la renuncia masiva de dirigentes del PRO. La respuesta del diputado.

La funcionaria de Javier Milei pidió que todos tiren para el mismo lado porque sino “vuelven los de siempre”.

“El bloque Pro Libertad es un grupo de diputados de la provincia que, frente a una situación que tuvieron la semana pasada, donde sufrieron una especie de golpe de Estado por parte de dirigentes de la provincia de Buenos Aires, decidieron reagruparse”, justificó la ruptura.

Y señaló que “Ritondo estuvo en el tema”, ante la repregunta por la gravedad de la acusación. “Sacaron un partido que tenía plena institucionalidad hasta 2026 y lo vaciaron”, lanzó Bullrich.

“Si tengo mandatado hasta 2026 y me renuncia toda la gente para adelantar las elecciones, eso se llama golpe de Estado. Como los quisieron echar, los legisladores se agruparon”, explicó.

La respuesta de Ritondo no tardó en llegar. “Patricia, siendo politóloga me extraña que no sepas la definición de golpe de estado”, le dijo.

Y explicó que “en el PRO de la Provincia de Buenos Aires hubo una renuncia masiva de dirigentes porque nadie se sentía representado por quien se hizo cargo de la presidencia hace un año”. “Se llamará a elecciones como lo establece el Estatuto de forma estrictamente legal. Dentro de la ley, todo”, apuntó.