Berazategui: Conmoción por el suicidio de una niña de 14 años víctima de bullying

Una menor de 14 años se suicidó en la localidad de Centro Agrícola El Pato.

Un móvil de la Comisaría 5ta. de la citada localidad constato la triste escena.

Cercanos a la joven, cuentan que Abril Bornes, alumna de la Escuela Media n16, sufría varios episodios de bullying en su escuela y que no recibían respuesta alguna del gabinete para solucionar la situación.

Intervino la UFI N° 03 de Berazategui.

El dolor de su familia

(((((Ella es Abril, mi hermana más chica!

Tenia 14 añitos toda una vida por delante, era una niña todavía…

El 9 de agosto dicen que se suicidó… pero yo digo que a Abril me la mataron!

La mataron sus compañeros del colegio cuando le hicieron burlas por ser diferente, por que transitaba una depresión muy fuerte, me la mataron cuando le gritaban sabiendo que tenia hiper sensibilidad en sus oídos por la medicación que estaba tomando, me la mataron los padres de esos chicos por no enseñar y educar a sus hijos que no es gracioso hacer sentir mal a otra persona, me la mataron cuando le dijeron que deje de pelotudiar y que se mate de una vez, me la mataron los docentes y directivos de la media 16 del pato que hicieron oídos sordos y miraron para otro lado cuando tenían que actuar no lo hicieron.

Abril no se suicidó! A Abril la mataron en vida…

La salud mental es importante, las palabras matan, no todo es joda.

Que no quede en la nada la depresión y el bulling existe.

Descansa en paz mi amor, te juro que aca te vamos a recordar con la dulzura que tenias, y las ocurrencias que salias.

Fuiste muy fugaz en nuestras vidas, una tia maravillosa, te amo mi Abril♡)))