Avellaneda: Vecina de Villa Domínico denuncia en redes complicidad estatal en la venta de drogas

Una vecina de Avellaneda identificada en redes sociales como Carla Fabbri denuncia desde hace varios meses la complicidad de funcionarios políticos, policiales y judiciales en la protección de delincuentes dedicados al robo y narcomenudeo en una zona donde los disparos son algo habitual y temen la muerte de alguna víctima inocente por el avance de los delincuentes que ya cuentan con «soldaditos».

La realidad de Avellaneda es que, hay un Jefe de Estación de Policía, el responsable de la policía de Avellaneda, el Comisario Mayor Gregorio Martínez que ha demostrado poca capacidad para el cargo, pero aún así se mantuvo en el mismo con el apoyo político municipal, con lo cual podemos inferir que su ineficiencia es premiada por el intendente Jorge Ferraresi al punto de que con una estadística negativa lo ascendieron a un cargo muy superior al que merece. La lógica indica que será que algunos delitos benefician a alguien.

Por el lado de la oposición están los impresentables que prometen mejorar la seguridad como Sebastián Vinagre y Maximiliano Gallucci dos mentirosos que de estas cosas ni opinan, quizás porque temen no tener la cola limpia para pedir explicaciones o realizar las denuncias penales correspondientes, los dos son abogados y hacen videos invitando a la gente a participar, bueno, acá tienen un caso para resolver para los vecinos, demuestren valor y dejen de ser un chiste.

En lo judicial, los fiscales de Avellaneda parece que usan las redes sociales para la rosca política y para el cholulismo, pero no se enteran de las denuncias de los vecinos, tampoco actúan de oficio, en este tipo de denuncias hay dos responsables por no actuar, el fiscal general del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús Guillermo Castro Moure, «jefe» de los fiscales y los dos fiscales de la UFI 4 del Polo Judicial de Avellaneda temática en estupefacientes y violencia institucional Mario Walter Prieto (ex policía bonaerense) y Mariela Verónica Montero, más sus superiores de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires en cabeza de Julio Conte Grand que parece no lee las estadísticas de sus fiscales.

Con esto limitar los reclamos al Centro de Monitoreo es demostrar poco compromiso y cobardía, es mentirles a los vecinos y solo darle una rosca política a un tema grave, así que sumo a los responsables que son muchos a Marcelo Frecha por su constante actividad de desinformar, de ocultar nombres y de publicar esperando el «llamado» para dejar el tema ahí, como tantas veces lo ha hecho y lo seguirá haciendo, es decir otro que usa a los vecinos en su propio beneficio.

Vale aclarar que todos los mencionados no son gente inútil, sus patrimonios han crecido superando a la inflación lo cual no es poco y eso evidencia que no hay excusas para pensar que no son aptos para el cargo por falta de idoneidad, en todo caso habría que escribirles y pedirles explicaciones, porque vecinos escribiendo en las redes es evidente que no cambia nada, así que ejerzan sus derechos.

Mails:

fisgen.al@mpba.gov.ar Fiscalía General Avellaneda-Lanús

ufi4.al.av@mpba.gov.ar UFI 4 Avellaneda

controlinterno@mpba.gov.ar Control Interno denuncias a Fiscales frente a la Procuración

secretariaseguridadavellaneda@gmail.com Secretaría de Seguridad de Avellaneda

jefaturadegabinetemda@gmail.com Jefatura de Gabinete Avellaneda

denunciasai@mseg.gba.gov.ar Denuncia Auditoría Asuntos Internos (puede ser anónima)

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw