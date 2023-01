Avellaneda: Vecina accidentada sigue sin poder moverse para trabajar y atender a sus hijos, el municipio ausente

Araceli Méndez, la vecina que se accidento en el interior del Cementerio Municipal de Avellaneda, sigue incapacitada para poder trabajar y cumplir con sus obligaciones como madre de dos hijos menores de edad, perderá sus estudios y no se sabe si volverá a caminar con normalidad.

Fuimos el único medio que informó correctamente los hechos y el único que ha hecho un seguimiento del caso, hemos sabido que algunos de los que dicen informar a los vecinos no han querido volver a publicar el caso, tal vez porque esas «primicias» solo cotizan cuando son primicias y luego el vecino que se joda.

La realidad es que el municipio tiene responsabilidad en el accidente de mínima por negligencia e impericia, como no es menos grave que la máxima autoridad del lugar se retire sin demostrar interés o por lo menos fingirlo y retirarse dejando a una vecina quebrada y dolorida, si no controla lo que ocurre en el cementerio, que excusa tenía para huir del lugar.

No menos grave es que la señora Magdalena Sierra solo se ocupe de atender a los que militan para el municipio, dejando sin siquiera respuesta al resto de los vecinos, esto es algo habitual y que se ve a diario, como por ejemplo la descarga de mercadería a punteros que no se sabe el destino final que tiene esa mercadería que se supone es para asistencia.

Hay muchos pícaros que son asistidos por el municipio desde hace años, algunos hasta construyeron centros de jubilados, centros culturales y sin controles de ningún tipo, detrás de la solidaridad hay un gran negocio que se lleva gran parte de lo que nos cobran a los vecinos supuestamente para asistencia, pero que tiene en realidad otro fin el clientelismo político.

Curiosamente desde la oposición son tan cómplices como ellos porque de estas cosas no se hablan, ya que también ellos reciben una parte de esas asistencia que pagamos para que ellos terminen haciendo lo mismo con los suyos, es decir, entre bueyes no hay cornada.

Pasó lo mismo con el destino del Hospital de Wilde, los caraduras hablan de mejorar la salud, la seguridad, cuando todos votaron para el traspaso del hospital a la provincia de Buenos Aires, porque iba a funcionar mejor y así con el ahorro mejoraría la atención de las Unidades Sanitarias y la realidad es que todo funciona mal, hospitales y salitas.

Araceli, no recibió la debida atención médica porque el hospital no tiene insumos, fue trasladada al Hospital de Wilde cuando era más cerca el Presidente Perón, donde si bien tienen tomógrafo, el mismo no está funcionando por otros problemas, es decir, te accidentas por negligencia del Estado y el mismo Estado agrava el accidente y nadie se hace cargo.

Comparto que se hacen gastos millonarios en contra de las prioridades que necesitan los vecinos, de poco sirve para los vecinos una Avellaneda maquillada, si no hay salud, seguridad y un Estado presente, mucho menos si los pocos recursos solo se reparte entre militantes, amigos y socios políticos.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw