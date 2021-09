Avellaneda: Un camionero infractor y un municipio AUSENTE

A los vecinos de Avellaneda el Centro de Monitoreo les cuesta varios millones mensuales, hay que reponer cámaras y equipos, reparar otros y mantener una planta permanente de operadores y técnicos, pero los resultados de ese servicio millonario son ineficientes.

A la grave situación de inseguridad que viven los vecinos a diario se suma la falta de controles municipales donde por esa inacción te complican el día o te exponen a sufrir un accidente que es totalmente evitable.

Intersección de las calles Lavalle y Palaá, centro gastronómico de Avellaneda, un camión de transporte de bebidas con patente GTQ 110 se estaciona en la ochava, perjudicando el giro de los autos hacia Palaá y el cruce de los peatones, ni hablar de que intente pasar alguien en silla de ruedas, la posición del camión como se aprecia en las fotos impide que los conductores que giren a la derecha puedan observar si alguien se encuentra cruzando la calle Palaá lo que puede terminar en un accidente.

Conclusión, el chofer no solo es un irresponsable e infractor, sino que se caga en el resto de los ciudadanos, estaría muy bueno lo multen y que la empresa tome medidas para que esto no se repita, del municipio mucho no se puede esperar.