Avellaneda, sin ideas la oposición se burla de los vecinos y hace campaña

Y una vez más, los mentirosos de siempre, esos que necesitan hacer uniones políticas para meter un concejal, salen a la calle a mentirles a los vecinos y aprovechan para hacer campaña política.

Fernando Landaburu, el hombre que no se le mueve un pelo ni tiene un gesto cuando te miente en la cara, sale al ruedo para ser la cara de la campaña de juntar firmas en contra de los aumentos en la TAS del municipio de Avellaneda.

La campaña es oportunista porque con la situación económica que vive el país, cualquier aumento es mal recibido, incluso por los que deben y pueden pagarlo, dicho esto, está más que claro que el municipio de Avellaneda tiene prioridades que no son compartidas por todos los vecinos y otra realidad es que tiene un exceso de gastos en «ñoquis» y un parque automotor inmenso que tiene un costo millonario, pero de eso curiosamente los concejales no dicen NADA.

Será por eso de que por ejemplo en la Defensoría del Pueblo de Avellaneda, hay más empleados que espacio físico que los contenga y nombramientos de gente que nadie los vio trabajar un día en el lugar, ha cierto el defensor adjunto es Rodrigo Galetovich de Cambiemos.

La junta de firmas a la que convocan a los vecinos no tiene ningún efecto real que permite per se modificar los montos de la TAS, con lo cual, ya están partiendo de una mentira y no es la primera vez que hacen campaña usando a los vecinos para una campaña encubierta y económica, por eso es importante que los vecinos tengan MEMORIA.

Este impresentable personaje de la política local si hacen memoria tiene varias vidas de jubilados en sus espaldas cuando era el responsable de la UGL de PAMI en Avellaneda y ante las denuncias en clínicas como la 24 de Septiembre y la Clínica Avellaneda Medical Center decía que sus auditores no encontraban irregularidades, o era parte de la corrupción que permitió varias muertes que llegaron a los medios televisivos o era un incompetente para el cargo, no lo sabremos porque es un mentiroso irrecuperable, mintió como delegado del PAMI, mintió como concejal, mantenía una relación clandestina en los mismos ámbitos políticos y lugares que su pareja y esto lo sito para que se tenga dimensión de que su vida está plagada de mentiras, si fuera un ingenuo ya no estaría en política, así que lo suyo es la manipulación.

Mi consejo como periodista y conociendo muy bien a estos personajes es que no les regale firmas con las que ellos luego piden presupuesto a los de su partido mostrando que tienen convocatoria, mejor vote pensando, porque ni el oficialismo ni la oposición en Avellaneda los representan.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw