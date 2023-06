Avellaneda, sigue la ola de inseguridad, roban mujeres, ancianos y a estudiantes

Con un secretario de seguridad inútil para la función como es Alejo Chornobroff, sostenido por los favores y la obediencia debida al matrimonio Ferraresi-Sierra, los vecinos viven con miedo para salir de sus casas y nada cambia, los mismos motochorros, la misma violencia y cada día más víctimas.

Es evidente que con la cantidad de alcahuetes que rodean a Jorge Ferraresi poco le interesa mejorar la seguridad y el Jefe de la Estación policial Avellaneda, el Comisario Mayor Gregorio Martínez está más preocupado en los vicios que en ocuparse de implementar un plan de seguridad concreto, las cuevas donde compran los celulares robados funcionan sin problema alguno en complicidad con el municipio, la policía y la justicia.

No es muy difícil establecer un registro de estos lugares y realizar inspecciones, mientras que por el lado de la justicia no se entiende que si en un local encuentran más de 50 celulares robados los dueños solo se les notifica de la instrucción de la causa y no pasa nada, todos los días se roban decenas de celulares y cada vez son más violentos los robos como el que se ve en este video donde el motochorro elige a un adolescente con uniforme escolar al que golpea y amenaza, por suerte en este caso un vecino se animó y lo enfrento demostrando que estos delincuentes son unos cobardes.

Pero no es función de los vecinos hacer justicia, son las autoridades las que deben dejarse de encubrir y financiarse con el delito, porque no se trata de que no saben, se trata de que encubren y todos se hacen los distraído, cuando los mentirosos de la oposición, en boca de los mismos de siempre, Maximiliano Gallucci y Lucas Yacob, te dicen que con ellos se acaba la inseguridad te mienten en la cara porque ellos saben muy bien lo que pasa y el silencio de estos no es otra cosa que complicidad, si alguno de ellos gana solo se cambia el muñeco, los negociados seguirán y una vez más los vecinos serán defraudados porque total no pasa nada, no hay castigo, no hay investigación y lo más grave, los volverán a votar.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw