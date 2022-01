Avellaneda: Otro choque en la esquina más accidentada de Gerli

Otro choque en la esquina de la intersección de las calles De La Serna y O´Higgins, volvió a despertar el reclamo de los vecinos ya que todas las semanas se produce un nuevo siniestro vial, en esta oportunidad, una vez más un camión sebero embiste a un auto particular al circular a alta velocidad y no respetar las normas de la Ley de Tránsito respecto a disminuir la velocidad en los cruces de calles y al no respetar la prioridad de paso de quien circula por la derecha.

Más allá de las discusiones, lo concreto es que estos camiones son populares por circular a alta velocidad y no respetar semáforos o peatones.