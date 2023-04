Avellaneda: Mujeres en peligro y funcionarios que no FUNCIONAN

Avellaneda es un municipio que se jacta de ser uno de los pocos con tantas áreas y funcionarios dedicados a la protección y promoción de derechos humanos, igualdad e inclusión, de hecho es por lejos el que más secretarios y subsecretarios posee con el costo económico que implica, ya que las secretarías y subsecretarias tienen por debajo varios cargos jerárquicos menores, como directores generales, directores, subdirectores y cada uno con sus empleados y asistentes.

Hasta acá uno puede considerar que el gasto se justifica en un municipio que este exceso de empleados garantice los plenos derechos y garantías a sus ciudadanos y contribuyentes, pero no, en Avellaneda, casi nada funciona correctamente y son justamente las secretarías más importantes las que tienen funcionarios que no funcionan, ejemplos, Secretaría de Seguridad a cargo de Alejo Chornobroff, Secretaría de Las Mujeres, Géneros y Diversidad a cargo de la Lic. Natalia Andrea Arlandi Granados, Secretaría de Derechos Humanos a Cargo de Claudio Gustavo Yacoy, sumando al intendente Jorge Ferraresi y a Hugo Barrueco presidente del HCD, todos involucrados en un grave caso de hostigamiento, amenazas, agresiones y violencia física y verbal contra dos mujeres, residentes en Avellaneda a las que los funcionarios municipales, judiciales y policiales no han atendido como corresponde.

Las víctimas son Angélica Anastacia Malinovsky de 80 años y su hija Karina Gryciuk, que desde hace más de un año padecen una situación que ha ido escalando en violencia por la curiosa inacción de las autoridades que deberían actuar.

A la fecha las denuncias de las víctimas se acumulan en el Polo Judicial de Avellaneda y curiosamente las denuncias son atraídas por la UFI 1 a cargo de María Alejandra Olmos Coronel, una fiscal con varias denuncias en su contra por su metodología de archivar denuncias o liberar detenidos aún antes de que le llegue el expediente a su oficina, en este caso particular, la denunciante aportó videos, fotos y documentación que para cualquier ciudadano bastaría para por lo menos investigar y citar a indagatoria a las denunciadas que se las puede ver, robando con impunidad una cámara, usando la violencia para cortar los cables, habiendo ingresado a un domicilio con el agravante jurídico del acto de escalamiento, es decir un claro robo agravado por escalamiento, con violación de domicilio, pero parece que para la Fiscal eso se podía solucionar con una mediación. La interpretación de un hecho debe guardar coherencia y congruencia, no se trata de interpretar de la manera más cómoda y beneficiosa para el imputado cuando existe un reiterado hostigamiento para la víctima.

La inacción de la Fiscal, se agrava si tomamos en cuenta que el resultado fue que las denunciadas al ver que no pasa nada e incluso interpretan que nadie les cree a las denunciantes como lo menciona la propia denunciada, las llevó a ir más allá y agredir violentamente a golpes, palazos y con una piedra a las denunciantes, todo quedando registrado en un video de una cámara de seguridad donde se aprecia a una de las agresoras, Sabrina Susana Amodey golpear con un palo a Karina Gryciuk, incluso utilizando la punta del palo como estocada, una acción que podía causar graves heridas, también se ve a Camila Giselle Casanova golpear a la señora Malinovsky en el rostro lo que le provocó graves lesiones en uno de sus ojos, cualquier persona normal, con solo ver el video y las lesiones graves, diría que ahora sí la justicia tomaría una medida, pero NO, para Olmos Coronel, parece ser algo natural y que no afecta ninguna garantía o derecho. Ignora la Fiscal y esto es grave que la Argentina ha incorporado como norma supraconstitucional la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, motivo por el cual su pasividad raya la negligencia como agente fiscal, situación que se extiende a su superior inmediato el Fiscal General del Departamento judicial de Avellaneda-Lanús Guillermo Castro Moure, el cual no puede ignorar a esta altura los reclamos generalizados contra la UFI 1, no se trata de entrometerse en el ejercicio de la Fiscal, sino en supervisar y revisar algunos de los dictámines que la misma viene realizando y que terminan en polémicas.

En un intento desesperado por buscar protección las mujeres no dejaron de recurrir a funcionarios municipales, a distintos funcionarios judiciales, representantes del Ministerio de Justicia con el programa de Acceso a la Justicia cuyo Coordinador es Nicolás Caputto que tampoco han asistido a estas mujeres, porque parece que todos están ocupados en la campaña.

Por el lado de la policía, las cosas son más que sospechosas, demoran en llegar y suelen tener una actitud más que pasiva, en la cuadra en cuestión son varios los vecinos que hace años denuncian un avance de la droga lo que ha hecho que cada día se vean más adictos y se cometan más delitos, ellos afirman que todos saben lo que pasa y que la policía lo debería saber mejor que nadie, porque nadie se oculta ni vendedores ni consumidores y que han visto por lo menos 3 allanamientos al domicilio donde residen las agresoras, que no las conocen, que son nuevas en el barrio, pero que parece no trabajan porque están todo el tiempo entrando y saliendo al igual que mucha gente. Que de las víctimas saben que hace muchos años que viven en el barrio, que es gente que no se mete con nadie y que quizás quieran asustarlas para que se vayan y quedarse con la propiedad. Un razonamiento lógico de gente común, que parece no fue evaluado a la fecha por ningún funcionario ya que no se entiende, el hostigamiento continuo si no es con la intención de alejar a estas mujeres.

Para no redundar en nombres y demás, encontrarán en el video todos los funcionarios que entendemos son los responsables de la vida y la integridad física de estas mujeres que solo reclaman la intervención del Estado, vivir sin ser molestadas y principalmente que alguien sea responsable por las lesiones que tienen y donde no hay mucho por investigar ya que tienen los videos y las fotos.

También hago extensible la responsabilidad de no cuidar a las víctimas a los seudomedios de Avellaneda que publican lo que les conviene pero cuando se denuncian funcionarios en hechos puntuales suelen rosquear con la información en su beneficio, asco dan personajes que aunque no son periodistas confunden a los vecinos al simular ser un medio de prensa como el ejemplo de Marcelo Frecha y su Foro Vecinal de Avellaneda Segura, que hoy es una cartelera de publicidad donde no faltan estafadores y otras yerbas.

La información chequeada está disponible para cualquiera, no es trabajo del periodismo realizar procesos judiciales, para eso están los Fiscales y los Jueces que tienen elementos y recursos de sobra para investigar, la situación que viven estás mujeres es bien puntual y comprobable, en un país ideal podrían profundizar la investigación para establecer si existen connivencias o complicidades, pero con que por lo menos determinen responsabilidades penales para las lesiones y se ocupen de que cesen las amenazas y el hostigamiento estarían haciendo lo mínimo y más sencillo, no hay justificativo alguno que exculpe a las agresoras según lo que se ve en el video, salvo como dice el refrán que todos se pongan en el modo «no hay peor ciego que el que no quiere ver».

Vamos muchachos disimulen que se nota mucho.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw