Avellaneda la inseguridad, la complicidad y la comodidad de los vecinos.

A diario los vecinos de Avellaneda se quejan de los robos, de la inseguridad y cada tanto se lamentan por alguna muerte o herido grave, se han armado grupos de vecinos por barrio, grupos de denuncias y la inseguridad es el caballito de batalla de todos los políticos que prometen cosas que nunca cumplen.

Me he referido ya muchas veces sobre los responsables de la inseguridad, comenzando por un mal trabajo policial que tiene muchos aspectos, desde la corrupción a la falta de apoyo judicial y político, poco puede mejorar la seguridad si la policía detiene delincuentes y no son detenidos por los fiscales que liberan por también varios motivos, corrupción, desinterés, saturación de causas y porque no les importan las víctimas.

Investigar delitos requiere mucho conocimiento y el hacer bien las cosas, como las víctimas no suelen contratar un abogado y el Estado nunca cumplió con la asistencia a las víctimas de delitos, a pesar de que hay oficinas incluso municipales que generan un gasto, muchos fiscales prefieren liberar a los detenidos porque ellos sí van a contratar un abogado y parece que los fiscales vienen flojitos de papeles para sostener imputaciones. Así los imputan de un delito, los notifican se van a sus casas y que todo siga igual, las causas en su mayoría se archivan o prescriben, todo dependiendo de la suerte del delincuente de no ser detenido muchas veces.

Por el lado político, en la provincia los municipios tienen responsabilidad y complicidad, en Avellaneda, se gasta millones de pesos mensuales en un cuerpo como es los Cuidadores Ciudadanos que no son de ninguna utilidad, no se controlan los comercios que trabajan con delincuentes ni los que son pantallas para el delito como es la venta de drogas, muchos de estos lugares tienen de clientes a empleados del municipio y se jactan de sus contactos, así nada va a cambiar.

El mejor ejemplo de un municipio cómplice de los delincuentes me lo dieron con el caso de la casa de celulares The Doctor Cell de la calle De La Serna 1271, que fuera allanada porque desde allí salió un motochorro que se cruzó y a unos 10 metros robó un celular acompañado de otro sujeto en moto, por ese motivo se allanó el local donde la policía informó la existencia de 498 celulares robados, varios repuestos sin que acredite su origen, 70 tablets y se clausuró el local por falta de habilitación municipal. Hoy sábado 27 de febrero del 2021, no solo el local está abierto, una moto de similares características, modelo y color, parada en la vereda como el día del robo, eso sí, a esta moto le plotearon las cachas, un trabajo barato y rápido que cambia el color y que si se quiere quitar lleva 15 minutos hacerlo, así como los punguistas se cambian de ropa luego de un robo o hurto, estos cambian el aspecto del vehículo.

Por si fuera poco, en la semana a un chico lo robaron dos tipos en moto armados, le robaron el celular y por el GPS del equipo la familia llegó a un lugar que era UN LOCAL DE CELULARES, simularon interés en comprar n equipo y entre los que les ofrecieron estaba el celular robado, hicieron la denuncia y en el allanamiento del local en Campichuelo y Los Pozos se encontraron varios celulares robados, tablets y otros repuestos, es decir, la realidad indica que es un excelente negocio ilegal y que el municipio no controla NADA.

Digo, el señor Marcelo Rey, a cargo de controlar los negocios y con capacidad de clausurar que además es subsecretario de seguridad y con estrecho vínculo con la policía del municipio ¿no lo sabe?, pero el responsable es el intendente Chornoboff, su jefa de Gabinete de Secretario Magdalena Sierra y la Secretaria de Seguridad Mónica Ghirelli, por si no les avisaron, el día 25 de febrero presenté una nota en la privada del intendente, conservo la copia sellada denunciando estos hechos y cerrando entiendo yo la denuncia administrativa, porque ya están notificados y son entonces penalmente responsables de INCUMPLIR CON SUS DEBERES, ya no hay excusa de no saber o no tener denuncias.

Pero los vecinos de Avellaneda son parte de que la inseguridad se instale y de que no puedan vivir tranquilos, hay una conocida frase que dice NO SE QUEJE SI NO SE QUEJA. Todos son denunciadores, escrachadores y hasta expertos en derecho online, proponen armarse, aprender a votar, poner alarmas y cámaras que terminan no sirviendo para nada, pero nadie hace lo correcto que es llenar de notificaciones a los funcionarios responsables para tener una base formal y fundada para denunciarlos en la justicia, porque eso de dejar que el delito crezca, de no controlar nada, es también un delito, las marchas sirven poco, visibilizan el problema pero a los funcionarios no les preocupa porque todo sigue igual. Los únicos vecinos que se quejan y son oídos en Avellaneda son los de Quinta Galli, curiosamente los que votan y se reunían con Vidal, antes desde el municipio se quejaban de que tenían línea directa con la gobernación y por eso les reforzaban el patrullaje, ahora vaya uno a saber los motivos, pero que se patrulla más el barrio de Quinta Galli que cualquier otro no tengan ninguna duda y ellos no tienen grupos en las redes sociales.

Seguir creyendo en promesas de políticos en campaña es de ignorantes, se les ríen en la cara, hace poco se presentó en Avellaneda el libro de Diego Kravetz que promete ocuparse de la inseguridad y la verdad que los que estaban presentes dejan mucho que desear, hicieron un rejunte extraño, Lanús no ha podido mejorar sus estadísticas de delitos, salvo algunos sectores comerciales, el resto de Lanús es tierra de nadie.

El viernes 26 de febrero de forma anónima se hizo circular una supuesta marcha y protesta en el Polo Judicial de Avellaneda para reclamar seguridad, el horaria era a las 18:00 hs. no fue un solo vecino, así de cómodos son y después se quejan.

La inseguridad es un tema que toca a todos, la solución depende de TODOS.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw