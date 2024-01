Avellaneda: Intensa ola de robos pone a los vecinos en alerta y podrían volver las marchas

Una ola de delitos que crece en el partido de Avellaneda, ha puesto a los vecinos en alerta y en los grupos barriales se comienza a evaluar volver a marchar reclamando seguridad, si bien hay un incremento de efectivos policiales, la realidad es que los delitos violentos crecen y los policías suelen estar distraídos.

Distintos medios de prensa se han hecho eco en estos días sobre la particular situación que enfrenta Avellaneda en temas de inseguridad, violentos robos de motochorros, barrios donde se han instalado grupos de delincuentes que alteran la tranquilidad de los barrios y jefes de comisarías que culpan de no poder actuar a los fiscales que no dan las ordenes de allanamiento y que reconocen que las denuncias se suman.

Días pasados Marcelo Frecha escrachó en redes sociales a un grupo de policías que parados en una de las esquinas peligrosas Levalle y Almafuerte ironizó al publicar que Avellaneda tiene un nuevo «Call Center», días después volvió a criticar a la policía al no poder aprehender a unos menores delincuentes que los enfrentaron a los golpes y huyeron, estas publicaciones exaltaron los comentarios de los vecinos en las redes sociales que difundieron las publicaciones del Foro Avellaneda Segura.

Wilde vuelve a ser una de las localidades más castigadas por el delito, donde si bien la policía ha podido esclarecer los últimos delitos, lo que preocupa a los vecinos es la falta de prevención ya que rara vez se recuperan los objetos robados y nadie sabe si el robo no terminará con la vida de las víctimas de estos delitos.

Gerli tiene problemas sin resolver con grupos de delincuentes que organizan fiestas clandestinas, donde se consumen bebidas alcohólicas y drogas, con música y gritos que suelen durar hasta pasadas las 08:00 hs del otro día y nadie se hace cargo de las molestias y las amenazas a los vecinos que reclaman vivir tranquilos.

Piñeiro sigue con su histórico problema de robos a vehículos que suelen aparecer en CABA, en zonas como la Villa Zavaleta o La Boca.

Existe un reclamo de años al municipio que a la fecha nunca acertó con la elección del secretario de seguridad ni con la elección de los responsables de la policía.

También aumentaron las quejas respecto a las actuaciones del personal policial del Comando de Patrullas de Avellaneda, responsables de la prevención y las intervenciones que se realizan al 911.