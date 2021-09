Avellaneda: Gobernada por burros y corruptos

Mientras que muchos entendieron el mensaje de los votantes y han realizado cambios en sus gabinetes, otros políticos por burros y por corruptos, se desentienden y redoblan el hacer todo lo que molesta y causa perjuicio a los vecinos, el mejor ejemplo es el partido de Avellaneda.

Con una preferencia de muy pocos puntos respecto de Juntos por el Cambio, quienes conducen el municipio no entendieron nada y hasta festejaron como el impresentable de José Alessi que debe pensar si es que piensa, van a mantener esa leve diferencia con todo lo mal que hacen y siguen haciendo.

Sin cambios en el gabinete de secretarios, empezando por Magdalena Sierra, una pianta votos, sigue el ineficiente de Marcelo Rey jugando al jefe en la secretaría de seguridad, a pesar de las puteadas en su contra de los vecinos y las denuncias en su contra. Pero si de secretarios inútiles y sospechados de corrupción hablamos, hay una larga lista en el municipio que alcanza a subsecretarios y directores.

Algunos de los nombres que deberían hace tiempo dejar el cargo son Claudio Yacoy, Marcelo Fisicaro, Gastón Darío Seillán, entre otros.

Pero no solo no han dado señales de querer mejorar la gestión, sino que han vuelto a destruir las avenidas en un nunca terminar de repavimentar, los perjudicados los vecinos que deben circular teniendo extremo cuidado de no romper cubiertas y llantas de mínima, ya que todo el tren delantero sufre un trabajo riguroso por el estado en que dejan las calles estos genios de la obra pública.

Por todo esto es que no se merecen un solo voto.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw