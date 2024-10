Avellaneda: El Concejo Deliberante aprobó la exención de impuestos a instituciones educativas privadas sin fines de lucro

Además, se declaró de interés legislativo la 3° Marcha del Orgullo, así como también se sancionó un repudio al desfinanciamiento del Hospital de salud mental Laura Bonaparte, entre otros.



El Concejo Deliberante de Avellaneda aprobó una exención de pagos de impuestos a instituciones educativas de gestión privada sin fines de lucro locales y declaró de interés legislativo la 3° Marcha del Orgullo que se realizará el próximo tres de noviembre en el distrito, durante la sesión de este jueves.



La medida de alivio fiscal fue sancionada sin el apoyo de la oposición y, en particular, desde el espacio de Juntos por el Cambio, el concejal Maximiliano Gallucci cuestionó la falta de detalles sobre la iniciativa, razón por la que manifestó el voto negativo de la bancada.



“Lo que planteamos es que tuvimos el proyecto de ordenanza en tiempo y forma, pero lo que no decía es cuáles instituciones que eran sin fines de lucro iban a tener este beneficio. Lo que no sabíamos era quiénes eran, cuántos eran y para qué, por lo cual, votar un proyecto a ciegas, puede ser el mejor proyecto o puede llegar a ser un desastre”, precisó Gallucci.



En este sentido, sostuvo que “no hay comunicación entre el Ejecutivo para que se siente alguien a explicar cuáles son las instituciones”, por lo que expresó que desde la fuerza amarilla consideraron que “no están dadas las condiciones para votar favorablemente”.



Ante las críticas, la concejala de Unión por la Patria, María Laura Garibaldi, defendió el proyecto, manifestó que “en la comisión algunos estuvieron distraídos” y, si bien reconoció la no definición de un listados de las escuelas a las que abarcaría la medida, explicó que las ordenanzas “son leyes generales”.



“No es cierto que no se habló en comisión y no es cierto que es todo relato y sarasa”, resaltó la edil, mientras que su compañera de bancada, Gabriela Dorrego, agregó que el objetivo será “sostener a las instituciones educativas, que gracias a las medidas de ajuste del Gobierno Nacional, tienen que pagar tarifas exorbitantes de luz, agua y gas”.