Avellaneda: Denuncian que el municipio estafa a los vecinos con un doble cobro indebido

Muchos vecinos nos han acercado la inquietud que pagaban en la factura de Edesur la parte de alumbrado municipal (que este año aumento a $1766.-) y comprobaron que ese importe no les era descontado de la boleta de la Tasa de Servicios Generales.

Esta situación absolutamente irregular se ha hecho más notoria por el fuerte incremento que ha tenido la Tasa Municipal, que lleva a que muchos vecinos paguen más de alumbrado público que por el consumo en su domicilio.

Es inadmisible que la gestión municipal que en el 2010 volvió a cobrar el alumbrado municipal a través de la boleta de Edesur no haya instrumentado un mecanismo para cruzar los padrones y no cobrar dos veces la misma tasa, que no se haya dado información a los vecinos.

RECOMENDACIONES PARA LOS VECINOS

– La Tasa se cobra por fachada o lote, no por medidor

– Si la Tasa (alumbrado) se paga con la factura de la luz, debe figurar descontada en la boleta que envía el Municipio por Tasa de Servicios Generales

– El cargo por alumbrado en la boleta de Edesur debe estar detallado y no se deben cobrar impuestos sobre este.

– En caso que detecten que están pagando tanto en la boleta de Edesur como en la Municipal el alumbrado, concurrir al Municipio para hacer el trámite y corregir la situación.

Desde el Bloque de concejales de Juntos por el Cambio presentamos un pedido al Departamento Ejecutivo para que lleve adelante con Edesur el cruce de padrones, y por otro lado realice una campaña de información a los vecinos a través de las boletas de la Tasa de Servicios Generales y otros medios, como así también se devuelva el monto total de lo pagado de más en caso de que esto haya sucedido.