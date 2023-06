Alfredo Casero estalló contra los medios de prensa, el Dipy, el macrismo y los libertarios

Aunque recién ahora algunos periodistas mencionados por Alfredo Casero como corruptos intentan presentarlo como un «loco» pero durante años lo invitaban a sus programas o lo mencionaban por sus dichos, lo concreto es que Alfredo Casero entre sus quejas, tiene mucho de verdad y de lo que piensan muchos argentinos, que se han robado el país y los medios son cómplices, junto a los políticos que son socios en los negocios, negociados y la impunidad.

El Dipy estuvo como invitado al programa de Luis Majul por La Nación+ días después del tremendo escándalo al aire entre el periodista y Alfredo Casero, quien se terminó retirando muy enojado del estudio.

La presencia del Dipy no es casual, viene tirando frases fuertes e irresponsables desde que coqueteaba con el PRO y al no encontrar espacio o cargo alguno, se corrió a La Libertad Avanza donde el otro irresponsable de Javier Milei, lo propone como intendente del municipio más grande y fuerte La Matanza, alguien coherente se imagina al Dipy de intendente de La Matanza?.

El cantante de cumbia se refirió a la difícil situación económica en la Argentina y pidió que “aten a uno del Gobierno en Plaza de Mayo para que se termine el quilombo”.

A través de una transmisión en las redes, Alfredo Casero se refirió a este comentario del cantante y fue contundente: “Dice que quiere atar a alguien a un palo, Dipy, si querés me podes atar la chot… a una cañita. Dipy, te están usando, pibe, no te levantés las medias que es foto carnet, no te metas esto va en serio”.

Y siguió: «Lo que pasa es que te mandan, seguro alguno de Juntos por el Cambio, y te mandan para ponerle un nivel de locura a lo que yo digo para que quede en la nada. Pero no es así Majul, si vos te crees, igualmente a los comunicadores que tiene, los cubanos que trajeron, me los como como las berenjenas con escabeche”.

Y planteó: «Vos te hiciste famoso por pegarle a tu señora, yo no, y no me importa nada si me vienen a palmear la espalda. Nunca me ofrecieron una radio, y a vos te la ofrecieron enseguida. No te metas conmigo, metete en tu guerra”.

El tenso momento al aire entre Alfredo Casero y Luis Majul

«Estás molesto conmigo y no me molesta, pero yo se los tengo que decir», comenzó diciendo Alfredo Casero, que había sido invitado para hablar del discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Chaco y los cruces dentro del Frente de Todos.

Y cuando Luis Majul minimizaba la cuestión, Casero pedía poder continuar hablando, hasta que el periodista lo imitó de manera burlesca en vivo.

De inmediato, Casero golpeó fuerte la mesa y se levantó muy enojado: «Ustedes son una manga, todos ustedes, todo lo que están haciendo en este país. Lo están haciendo absolutamente sabiéndolo, los periodistas, los políticos, saben lo que están haciendo y se están llevando todo».

«Y no me tomés por pelotudo, porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandelas por todos lados», le dijo a los gritos a Majul.

«Ustedes periodistas que les va bien y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata. La gente está en la calle y siguen viendo si está bien o no está mal que esa persona esté ahí. Ustedes también tendrían que sacar a esa gente de ahí porque los políticos no pueden», añadió enardecido.