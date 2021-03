Alejo Chornobroff pasó un mal momento en una macha anti TAS

El «intendente» Alejo Chornobroff, pasó un mal momento, cuando fue increpado por un grupo de animalistas anti TAS, que reclamaban por los incumplimientos de parte de los funcionarios de la Secretaria de Seguridad a cargo de Mónica Ghirelli y de la Subsecretaria de Seguridad a cargo de Marcelo Rey, por permitir la tracción a sangre y el maltrato animal en el municipio.

A continuación la publicación de una de los participantes del reclamo, que dejó en evidencia que Alejo Chornobroff no sabe ni dónde está parado, se lo ve intentar deslindar el tema de una forma infantil y ridícula, lo que confirma que Jorge Ferraresi nos dejó el peor para el cargo y así destacar la figura de su esposa Magdalena Sierra que al lado de Chornobroff es por lo menos simpática.

Y en #avellaneda mas viva que nunca…mientras tanto….a mitad de marcha por la abolición #tas y exigiendo #castraciones masivas y gratuitas, #ley 14346 #13879,y ordenanzas vigentes que no cumplen ni controlan su cumplimiento , en la calle sobre av Belgrano nos volvimos a reencontrar con el intendente de Avellaneda #Alejochornobroff y entre otros en medio de su trabajo viendo fotos en las plazas, no nos ignoro por el ruido y porque ya veníamos cortando la av. Belgrano al 800 yendo al municipio a las 19hs ya no hay nadie, la sra al lado del Sr. Intendente es la que se dirige y sin identificarse su rol , pero ya sabemos que es la secretaria de seguridad de Avellaneda la Sra Monica Viviana Ghirelli la que nos increpaba verbalmente a saber ; que estaba mal lo que estábamos haciendo….que no pedimos turno ni entrevista antes de realizar la 1ra marcha , nos preguntaba si éramos de Avellaneda, escuchen video, y se contradice al decir que no hay carros en Avellaneda pero que la mayoría provienen de Monte Chingolo y Quilmes, a su vez nos pregunta donde están los carros ? donde¡ La sra monitorea todas las cámaras de seguridad de Avellaneda ? pero nos pregunto en fin le dimos las direcciones de algunos centros de reciclado que tiran y descartan basura con los caballos 3 o 4 lugares y dijo que va a ir a ver, en fin si así empezó la charla y sigue en una Reunión dejan mucho que explicar …los funcionarios que no funciona , el Intendente asintió y siguió con su recorrido en auto por diversa plazas y nos dijo llamar muy pronto pero muy pronto hoy 19 marzo 2021. Gracias por leer hasta aquí pero ameritaba un fragmento de lo que ocurrió ayer , compartan, difundan, no sean complices!