Alejo Chornobroff, jugando al intendente día 8

Y un día, papá Jorge y mamá Magdalena sacaron al hijo Alejo a pasear y que siga aprendiendo a hacer política, pero el nene no parece prestar atención y como se ve en la foto lo suyo es quedarse «colgado».

Siguiendo con la pavada política y provocando el ánimo de los vecinos que todos los días trabajan y ven sus recursos rendir menos, que ya salen a la calle sin dinero y sin celular por miedo hacer robados, el intendente Alejo Chornobroff sale a pasear con Magdalena Sierra y con Jorge Ferraresi para promocionarse como políticos progresistas.

Se reunieron con el Ministro de Cultura de la Nación Tristán Bauer y dialogaron con algunos representantes de los Centros Culturales locales, vale aclarar que muchos hace tiempo no funcionan y otros ni atienden el teléfono de contacto, pero para mostrar con unos pocos alcanza.

En esas recorridas Alejo quedó algo marginado porque lo suyo no es la cultura, como no lo es el respeto por las mujeres por más que se cuelgue un cartel de Ni Una Menos.

Siguieron para cerrar la semana con más política provocadora, pasearon por Villa Tranquila, lugar de donde nacen el 70% de los delitos en Avellaneda, el barrio con más robos y muertes, disputado por el PJ y Cambiemos desde hace muchos años, de donde encuentran «mano de obra barata» para militantes todo terreno.

Entregaron 120 DUAD, El DUAD es un recurso que implementa la Comuna: acredita la propiedad de la vivienda familiar y garantiza el acceso a los servicios básicos.

Siguen con el clientelismo disputando quien se aprovecha de las necesidades de los pobres y quien se beneficia de los «malos», urbanizar no es mejorar las posibilidades de los que viven en Villa Tranquila si las mejoras no van acompañadas de formación, educación, contención, muchos barrios de Avellaneda que fueron urbanizados no fueron para beneficio de los vecinos de Avellaneda, al contrario, hizo que muchos ya ni piensen en un esfuerzo por mejorar la vivienda porque se la dan, aumentaron los robos porque los motochorros circulan más rápido por el interior de esos barrios.

En Villa Corina los playones hoy son un motivo de reclamo de los vecinos que no pueden descansar los fines de semana porque son copados por jóvenes que en motos y autos se reúnen para escuchar música, beber y drogarse, esa es la realidad.

Conclusión, siguen gobernando para un sector que les es sencillo controlar, que no los cuestiona, al que le dejan hacer porque ellos no protestan por la inseguridad, no se quejan de los impuestos, no se enojan si no llegan a fin de mes y lo más importante ellos están cómodos así, porque se sienten excluidos y eso los hace sentir que está bien lo que hacen, porque ustedes en sus discursos no hablan de inclusión sino que les recuerdan que fueron marginados y que solo ustedes son los buenos. Manipulación barata.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw