Alejo Chornobroff, jugando al intendente día 16

Y parece que las cosas van de mal en peor con la no gestión de Alejo Chornobroff, Avellaneda es un caos, los robos no paran, los vecinos se quejan, se organizan para una manifestación de protesta en reclamo de seguridad, ya los vecinos no se callan y denuncian corrupción tanto del municipio como de la policía que mientras roban en zonas donde no se ve un patrullero, hay policías para cuidar el Polo Gastronómico y un delibery de bebidas nocturno en Gerli.

A Alejo Chornobroff no lo salvan ni los bomberos, el fin de semana vecinos de Gerli, denunciaron en redes sociales que no pueden descansar por las molestias que generan los clientes de un kiosco y una despensa de bebidas alcohólicas nocturnas en la calle Salta y Campichuelo de la localidad de Gerli, los vecinos indignados dicen que llevan un año llamando al municipio y que incluso el subsecretario de seguridad Marcelo Rey prometió ocuparse del tema pero todo sigue igual. Para peor parecería que se burlan de los vecinos ya que de madrugada suele permanecer estacionado un patrullero o dar vueltas cuidando la Despensa de Juanse que vende bebidas violando la Ley 11.825 que establece el límite horario en las 23:00 hs.

Un escándalo similar ocurre con el Polo Gastronómico donde hay policías, Cuidadores Ciudadanos, personal de tránsito y aún así, los vecinos denuncian ruidos molestos, picadas, fiestas clandestinas, incumplimiento de los horarios de los bares y por si fuera poco un sujeto que fue perseguido por la policía y agredió a una mujer policía se presenta en las redes sociales como amigo íntimo de Alejo Chornobroff.

Siguen las calles rotas, se repavimentan las que no estaban en mal estado y no se reparan las que son una trampa para los vecinos.

Los vecinos no paran de insultar y quejar en las redes sociales por el aumento de la patente de los autos municipalizados.

Arrancó la semana con el pie izquierdo el «intendente».

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw