Alberto Fernández, un presidente que no gobierna

En cualquier país del mundo, un presidente cuando toma una medida la hace cumplir, para ello los Estados poseen la fuerza policial y esto es así, guste o no guste. El propio Mauricio Macri y Larreta han usado la fuerza pública con excesos como la represión a los médicos del Moyano que sin violencia protestaban o la brutal golpiza a los artesanos de San Telmo donde golpearon a mujeres sin ninguna sanción posterior y no había un riesgo de salud pública, Alemania tuvo un solo intento de protesta contra las medidas de cierre y duró 10 minutos, todos fueron reprimidos, arrestados y procesados.

Alberto Fernández, va directo a un fracaso sanitario por ser tibio en las medidas, las tomó tarde y leves, era sabido que si las restricciones eran en una franja horaria le iban a cuestionar que el virus no circula en determinadas horas y sumado a la fuerte presión de la oposición que controla los medios con pautas millonarias y las redes sociales iban a mostrar y saturar de información a los ciudadanos para agrandar el descontento y mostrar que no hay reacción del gobierno.

El presidente por buscar apoyo, no ha hecho los recambios de ministros necesarios, Sabina Frederic va a ser gran responsable de la derrota del gobierno, no se puede controlar un pueblo desobediente y que expresa la rebeldía con consejos, la sanción al efectivo de Prefectura que bajó a una familia de un colectivo y las recomendaciones de solo hacer advertencias, son una medida estúpida, no hay otro calificativo y demuestra que no tiene idea de que sus medidas son negativas en el personal de las fuerzas de seguridad que harán lo que hicieron siempre, no van a controlar nada, porque es básico, el efectivo se expone a gente que no se cuida, solo para darle un consejo?, ni van a mirar los permisos, entonces las medidas del gobierno van a ser un FRACASO.

El otro impresentable como ministro es Santiago Cafiero, un personaje que es pintoresco para un gobierno sin problemas, pero que no tiene experiencia de gestión ni el carácter para ser jefe de gabinete, a la fecha sobran ejemplos de sus reuniones que no llevan a nada, basta de mentir con que se estudia esto o lo otro porque solo se desacreditan más.

Permitir que manifestantes arengados políticamente manifiesten pasadas las 20:00 hs,, sin ser detenidos y procesados, es la más clara señal de debilidad y un mal mensaje para los que cumplen que se sienten pelotudos, con esta pasividad, personajes como Yamil Santoro, va a los canales de televisión a mentir y a arengar a la gente que duda, diciéndole que los que protestan pueden hacerlo a cualquier hora y que no se los puede detener porque no es delito, que la Constitución avala la protesta, una mentira enorme de alguien que es abogado y que debería el colegio de abogados abrir un sumario para juzgar su conducta.

Los incidentes en la Plaza de Mayo terminan mostrando a una Policía de la Ciudad, que responde a Horacio Larreta, haciendo lo correcto, mientras el gobierno deja que Frederic por televisión hable de que por poco hay que darle un curso a los infractores.

No solo van a perder millones de electores con esta manera de gobernar, sino que van a morir millones de argentinos porque usted señor ALBERTO FERNÁNDEZ, se deja prepotear en todos los ámbitos, no tengo registro de otro presidente al que le hagan amparos por todo, que lo desafían intendentes, que le hacen marchas los mismos que dicen ser «patriotas», es usted el que permite que ciertos seudo periodistas lo insulten a usted, a su pareja y a su hijo.

Con su conducta usted agranda a Mauricio Macri, que se cansó de firmar DNU y solo dio marcha atrás en 3 casos, pero no dudo en reprimir y junto a Vidal en decir que al que no le gustaban las medidas arme un partido y gané las elecciones.

Estimo que como profesional y docente habrá leído algo de historia política, no siente vergüenza de ser un presidente para el chiste?, hay miles de abogados además de usted en el Estado no han pensado en limitar el caos?

Soy un defensor de los derechos humanos, pero más de la República y sus instituciones, parecería que quiere que todo explote y salir como víctima de que no lo dejaron gobernar, si es así renuncie y no sea patético.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw