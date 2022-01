Adidas despide a trabajadores y aplica persecución gremial

El Sindicato Obrero de Caucho y Afines (SOCAYA), liderado por José Pasotti denunció ante el Ministerio de Trabajo a la empresa DASS Argentina por el despido, de forma arbitraria y en una clara persecución sindical, de todo el cuerpo de delegados que se postularon para las elecciones del próximo 4 de febrero. “Esto no es más que un residuo de la Gestapo Sindical generada desde el PRO y del accionar de los grupos empresarios favorecidos en la gestión macrista”, sostuvo Pasotti en una asamblea que se desarrolló hoy frente al ingreso de la planta.



La empresa DASS que se ubica en Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, subsidiaria de la multinacional Adidas, despidió de forma arbitraria y en una clara persecución sindical a siete compañeros que conformaban el cuerpo de delegados que se postularon para las próximas elecciones, queriendo disciplinar al resto de los trabajadores sabiendo de antemano que cuentan con todo el apoyo de SOCAYA para luchar contra todas las injusticias que día a día sufren.



“Sepan compañeros y compañeras que han sufrido semejante atropello y humillación que esta conducción no los va a abandonar sino todo lo contrario, vamos a luchar junto a ustedes hasta que se haga justicia”, manifestó el actual dirigente y agregó “exhortamos a la empresa para que revea esta situación y responsabilizamos a todos los que tienen esta connivencia”.



Cabe recordar que, en el año 2019, la empresa DASS Argentina logró despedir a 1500 trabajadores bajo la complicidad del gobierno macrista que perpetuaba conducciones ilegítimas y con el silencio absoluto del sindicato que no dijo nada porque estaba en manos de Claudio Streitenberger de la Lista Verde. El SOCAYA, tiene hoy unos 10.400 trabajadores activos, pero esa cantidad treparía a 12.000 de eventuales afiliados. Representan a los trabajadores de la industria que aplica el Convenio 179/75 Caucho como el Convenio 231/75 de Gomerías, Talleres de Recauchutaje y Armado de Rodados. También todas las gomerías del país están encuadradas en el gremio.

