8 de 12 legisladores de La Libertad Avanza rechazan el pacto con Mauricio Macri

Un amplio grupo de legisladores electos por LLA difundieron un documento donde manifestaron que «no acompañarán» a Javier Milei en el balotaje por haberse aliado con Mauricio Macri «con fines electorales». Después del estallido y las presiones internas, varios de los firmantes dieron marcha atrás.

Tras el acuerdo Macri-Milei-Bullrich, primero estalló Juntos por el Cambio y ahora la sangría no para en La Libertad Avanza. A los militantes y dirigentes que se alejaron de esa fuerza política en la última semana, se les sumaron legisladores nacionales, provinciales y del Mercosur que, a través de una declaración conjunta, anunciaron la decisión de “no acompañar” al candidato negacionista en ese “cambio de rumbo solo con fines electorales”. No votarán por Javier Milei pero tampoco por Sergio Massa.

No obstante, la neutralidad abrió una grieta en la bancada ultraderechista que aún ni se sentó en el Congreso. El tembladeral y las presiones en la interna libertaria son tales que, a horas de difundir la declaración, algunos de los firmantes recularon en chancletas, mientras que otros salieron a confirmar el distanciamiento. Mientras tanto, el expresidente Mauricio Macri se dedica a dar consejos de liderazgo públicamente sobre cómo «enfrentar al populismo» y le marca la cancha a Milei.

“En defensa de las ideas y del proyecto libertario” se titula el durísimo comunicado difundido por legisladores electos de La Libertad Avanza (LLA). Los firmantes ratificaron su pertenencia al partido ultraliberal, dijeron “respetar” la decisión de Milei de aliarse a parte del PRO, pero dejaron en claro que ese acuerdo “moral e ideológicamente es nuestro límite”.

“Recordamos que durante la Presidencia del ingeniero Mauricio Macri se han tomado decisiones como la toma de la mayor deuda de la historia argentina, hipotecando a las generaciones futuras, incluso a aquellos que todavía no nacieron”, reprocharon.

El texto comenzó a circular a través de las redes sociales y, con el correr del día, algunos de los firmantes —sin dar motivos precisos— salieron a respaldar al candidato presidencial y a asegurar que sus esfuerzos están puestos en sumar fiscales para el balotaje. El virtual ministro del Interior de Milei, Guillermo Francos, intentó bajar la tensión, descartó que existan diferencias internas por el pacto con Macri y atribuyó todo a una «operación».

Quiénes se alejaron

El documento que cuestiona a Milei pero no apoya a Sergio Massa fue firmado por algunos senadores y diputados electos que ya habían preanunciado su alejamiento de LLA, como por ejemplo la entrerriana Gladys Liliana Salinas, quien fue la primera en tomar distancia de Milei, y otros que se sumaron al planteo. A Salinas la acompañaron sus pares provinciales Carlos Alberto Damasco, y Julia Esther Calleros Arrecous. Se adhirió el senador nacional Bruno Olivera (San Juan); los diputados nacionales Pablo Ansaloni (Buenos Aires), Gerardo González (Formosa) y Victoria García (San Juan).

En el documento figura también la firma de la senadora de San Luis Ivana Arrascaeta, pero a través de grupos de WhatsApp aseguró que su apoyo es «incondicional a Javier» y que están «trabajando sin descanso en la fiscalización del 19».

Otro que salió a desmentir su propia firma fue el diputado correntino electo Lisandro Almirón. «Me cayó como un balde de agua fría», dijo en diálogo con medios locales. Y añadió: «Me agarra en un momento en el cual estamos abocados al trabajo territorial. Me pega de lleno esta mentira y me afecta porque no es así». Lo mismo hizo el formoseño González.

Al grupo de los desertores se les sumaron también tres parlamentarios del Mercosur: Fabiana Martin (Corrientes), David Ocaña (San Luis) y Fabricio Cascino (Neuquén), quien le reprochó a Milei «abrazarse a un tipo que le hace hecho mucho daño al país, como lo es Macri».

«Está a las claras que de la mano de Milei tampoco se está buscando un cambio, es más de lo mismo», criticó primero y luego fue lapidario: «Ni Massa ni Milei son de mi agrado porque nos estamos dando cuenta de que, en función de querer el poder, está tratando de salvarles la cola a los chanchuyos que se mandó el macrismo en su momento«.

Mario Nallar (Jujuy), parlamentario del Mercosur que originalmente estaba entre los adherentes al documento, se desmarcó a las pocas horas y dijo estar «firme absolutamente e incondicional con Javier Milei». Y aseguró que su inclusión en la declaración se debió a «una operación de la casta”.

«Es nuestro límite»

En el comunicado, los firmantes dijeron sentirse “orgullosos de ser parte del renacer del liberalismo” convocado por Javier Milei y todo lo que este pregonaba: “Modernizar el sistema político, promover las ideas de la libertad, el libre mercado y la desregulación de la economía”.

También reafirmaron su pertenencia a LLA y la conformación de bloques políticos en todas las legislaturas del país “bajo la bandera del espacio que nos puso en este lugar”.

Dijeron respetar “la decisión de nuestro candidato a presidente a formar un acuerdo con Juntos por el Cambio”, pero recalcaron: “No podemos acompañar este cambio de rumbo solo con fines electorales”.

Las políticas puestas en marcha durante el gobierno de Macri hicieron que para ellos “moral e ideológicamente” el expresidente sea “nuestro límite”. “Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”, sentenciaron.

Ansaloni criticó el acuerdo Milei-Macri: “Le mentimos y traicionamos al electorado”

El diputado nacional electo por La Libertad Avanza recalcó que el ex presidente “es casta”.

El diputado nacional electo por La Libertad Avanza Pablo Ansaloni cuestionó con dureza el acuerdo entre Javier Milei y un sector del PRO. “Siento que hemos mentido y traicionado al electorado a través de la designación de Mauricio Macri”, advirtió.

“Soy parte del Partido Fe y nuestro límite era Macri. No estamos de acuerdo con que venga. Íbamos a combatir la casta y Macri es casta«, subrayó el futuro legislador en diálogo con Política del Sur.

Al respecto, recordó: “Fui legislador en 2017 de Juntos por el Cambio y me fui del espacio. Venimos a combatir la mafia sindical y Mauricio Macri es casta. No le podemos mentir más al electorado”.

“Soy vicepresidente de la obra social OSPRERA y nuestro gremio está conducido por mafias”, apuntó y añadió: “Soy presidente del Partido Fe nacional y nunca voy a estar a la par de una persona que endeuda al país por décadas. Siempre voy a estar enfrente”.

“Llegamos a esta instancia en un ballotage y decimos que somos de Boca y después nos ponemos la camiseta de River. Eso no se puede hacer. No se puede mentir de esa manera”, insistió y aseveró: “Con Milei me ilusioné de combatir las mafias sindicales. Hoy nada de eso va a ser posible”.

En tanto, señaló que el 15 de noviembre debatirán dónde se posicionarán para la segunda vuelta. “Nuestro Partido Fe está conformado en 17 provincias de Argentina. Milei nos vino a buscar para lograr una unidad de los partidos libertarios”, rememoró.

“Vamos a acompañar leyes que tengan que ver con los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Soy parte de un frente y tengo mi posición tomada. Siempre voy a estar en contra de lo que se interpongan en los derechos de los trabajadores y trabajadoras”, finalizó.