Testeos rápidos para detectar infectados asintomáticos de Coronavirus

A partir de este viernes, el Gobierno nacional comenzará a realizar testeos sobre personas asintomáticas en estaciones de trenes y subtes para evaluar la circulación del Coronavirus en la población.

Una de las principales razones para justificar la extensión de la cuarentena de manera estricta es por el temor del Poder Ejecutivo y de las autoridades sanitarias de que haya contagios masivos de COVID-19 a partir del uso habitual del transporte público. Por ello, para medir cómo avanza la pandemia entre la comunidad, el Gobierno dispuso que los testeos rápidos se realicen en lugares de gran concurrencia como las estaciones de trenes.

«Este viernes vamos a empezar con reactivos que se usan para estudios epidemiológicos para detectar asintomáticos en puntos críticos, de gran concurrencia como Constitución, Once y Retiro», confirmó el ministro de Salud, Ginés González García. En declaraciones a C5N, aclaró que «no es para diagnóstico», sino «para empezar a ver en muestras de población cómo estamos con respecto a asintomáticos que tengan anticuerpos que demuestren que han estado en contacto con el virus».

Cuestionado por el porcentaje de testeos realizados en comparación con otros países, González García expresó que hoy estamos en la etapa de hacer las pruebas sobre población que no haya presentado síntomas compatibles con la enfermedad. Los testeos rápidos en las estaciones de trenes comenzarán mañana (REUTERS)

Según explicó el titular de la cartera sanitaria, el estudio se realizará sobre voluntarios y remarcó que «es muy rápido y simple». «Implica un pequeño testeo, muestra de sangre en las personas para ver si estuvieron en contacto con el virus aunque no se hayan dado cuenta, por lo cual tienen anticuerpos», agregó.

«Este tipo de estudios se hace sobre población de este tipo, el transporte es el gran circulador del virus, por eso es importante mirar en estructuras de transportes masivos donde concurre mucha gente para ver cómo va evolucionado esto», enfatizó.

González García explicó que este tipo de testeos «se los llama erróneamente reactivos veloces». «Se tiene rápido el resultado, pero lo único que mide es si la persona estuvo en contacto con el virus hace algunos días, no sirve para diagnóstico», aclaró. Además, y en declaraciones a TN, el funcionario afirmó que «se está testeando todo lo que tiene que ser testeado», al referirse a la cantidad de pruebas que se realizan que, hasta el momento, indicó, suman cerca de 20 mil.

«La semana entrante se comprarán 300.000 pruebas para PCR, que es el elemento más contundente para probar si una persona tiene o no el virus», indicó, y agregó: «»A mí me parece que es un falso dilema plantear esto de los testeos y que hay muchas personas interesadas. También surgen los ‘vendetest’. Hoy, en Mendoza, dieron positivo con un test que compraron a Corea y, luego, hicieron otro que dio negativo», graficó.

Ginés García, además, precisó que, en esta pandemia, «nadie tiene una receta de cómo seguir, hay un plan estratégico que venimos siguiendo y no estamos viviendo las tragedias que viven los sistemas de salud de otras partes del mundo donde no se aplicaron las medidas a tiempo».

«Estamos poniendo especial atención a los grupos de adultos mayores que viven en barrios vulnerables. Allí lo que decidimos fue establecer un aislamiento para todo ese grupo poblacional para que nadie salga o entre y el mismo criterio es lo que aplicaremos con los pueblos del interior, todo lo que hagamos para defender a los grupos vulnerables es poco», indicó el funcionario.

Respecto a cuestionamientos realizados desde algunos sectores sobre la cantidad de infectados o fallecidos que se difunden a diario, el ministro enfatizó: «Hemos demostrado una transparencia absoluta, uno puede esconder muchas cosas pero no puede esconder los muertos. Si algo hemos hecho desde un principio, es convocar a los mejores infectólogos y epidemiólogos, a las sociedades científicas y de bioética, este es un mecanismo que no es común que se haga». El funcionario, además, aseguró que a lo que más le teme es a la escasez de elementos de protección para el personal médico. «La semana que viene salen aviones a comprar más elementos de bioseguridad a China», dijo Ginés y agregó que «las provincias son anteriores a la Nación y cada una tiene sus características pero lo importante es trabajar juntos y ser solidarios».

En este sentido, no se mostró de acuerdo con la obligatoriedad de usar barbijos para toda la población que sale a la vía pública. «No hay ninguna demostración de que sea útil. Está bien que una persona lo use para tener la sensación de seguridad, pero acá juega un poco también la psicología, no es una cuestión de fondo si ‘barbijo sí o barbijo no’. Debe ser usado sí o sí cuando deba ser usado», aseveró.

De cara al futuro, sin dar indicios sobre el final de la cuarentena, declaró: «Tengo la esperanza de que terminemos con este infierno que nos cambió la vida a todos». «Gracias a lo que estamos haciendo mantenemos la vida de casi todos, no es poco», destacó.

«La cuarentena va a seguir pero de distinta manera, estamos entrando en otro tipo de fase donde estamos viendo por geografía porque la Argentina son varias Argentinas, entonces veremos según el nivel de evolución de la pandemia. Hay dos provincias que no tienen casos, y siete u ocho provincias que hace semanas no tienen nuevos casos», anticipó además, en declaraciones a TN.

«Hay que ser muy cuidadoso donde tenemos una demografía muy intensa como el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), donde se da la circulación del virus, entonces no es fácil pensar cómo se libera», agregó Ginés González García, quien destacó que entre la Capital Federal y el Conurbano y las ciudades de Mendoza, Rosario, Córdoba y Resistencia se concentra «el 95% del problema».