Lomas de Zamora: Marcharán por la docente que murió esperando un medicamento de IOMA

A dos años del fallecimiento de Gabriela Ciuffarella, sus familiares y allegados renuevan el pedido de justicia por la docente lomense que murió luego de que el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) le negara su medicación. Mónica, hermana de Gabriela, manifestó: “Pedimos que ésta gestión no haga lo mismo que la gestión anterior. Queremos que mejoren el tema de las autorizaciones, que se entreguen de inmediato las drogas para los enfermos oncológicos, el pago inmediato a los prestadores, la atención a los afiliados y un montón de cosas más”. Este miércoles 26, a las 11,30, familiares y amigos de Gabriela vuelve a marchar desde la Plaza Grigera hasta la sede de IOMA, en Lomas de Zamora.

Ciuffarella era docente de dos colegios de Lomas de Zamora y en diciembre de 2017 había solicitado a la obra social la dosis de un costoso medicamento para tratar el cáncer de médula ósea que le habían descubierto. En un principio, la entidad había rechazado el pedido, hasta que decidió entregar la medicación tras la difusión del caso y numerosas protestas. Sin embargo, ya era tarde, porque la enfermedad había avanzado y Ciufarella falleció tres días después.

En cuanto a la situación actual de la obra social, Mónica, señalo que “lamentablemente, sigue todo igual. Por eso, no sólo vamos a recordar a Gaby sino a las 23 víctimas que también padecieron abandono”.

Y añadió: “Estamos denunciando y apurando para que los afiliados graves puedan tener su tratamiento. Las 23 víctimas son de la gestión de Vidal y ojalá que no haya más víctimas con ningún Gobierno. Es una lucha para que se atienda a los afiliados. Queremos que la plata de los afiliados no vaya a otro lugar que no sea a los afiliados”.

Con respecto a la presentación de acciones legales contra IOMA por negligencia y abandono de persona, la hermana de la docente, indicó: “Aún no tuvimos respuestas después de lo que pasó con Gaby. Hay un pedido de juicio en los Tribunales de Lomas de Zamora que lo está llevando un abogado de Derechos Humanos pero estamos esperando”.

Este miércoles 26 sus amigos y familiares se concentrarán a las 11:30 en la Plaza Grigera y marcharán por la avenida Hipólito Yrigoyen hasta la sede de la obra social.