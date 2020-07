Claypole: Vecinos denuncian los cortes de luz y piden que Edesur se haga responsable

Vecinos del barrio Santa Clara, ubicado de Claypole, exigen que Edesur mejore el servicio en la zona debido a que desde 2014 tienen problemas de baja tensión y cortes programados por fases. En un contexto complejo atravesado por la pandemia, muchos llevan días sin luz, no pueden trabajar desde sus casas y se ven obligados a salir a buscar alimentos todos los días ya que no pueden mantenerlos en la heladera.

Claudia Goitía, una vecina afectada, denunció: “Esta empresa nos tiene de rehenes. Tenemos cortes de luz desde siempre y nadie se hace cargo para solucionar lo que sea que no funciona”. El barrio acarrea este problema desde hace tiempo y a pesar de que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) sancionó a Edesur por la falta de respuesta a los usuarios, no garantizan la calidad del servicio, el cual es esencial.

En este contexto, los vecinos no pueden desempeñar su trabajo con normalidad, hay estudiantes que ven interrumpidas sus clases, personas mayores que no tienen agua por falta de luz e insulinos dependientes que no pueden mantener prendida la heladera. En este sentido, Goitía aseguró: “Edesur nos tiene que dar la energía como corresponde porque estamos pagando para que funcione pero tienen mucha impunidad por ser la única empresa de luz y nadie les pone un freno”.

Según lo relatado, los vecinos de las manzanas afectadas juntaron firmas para presentar al ENRE, a la empresa, a defensa del consumidor y a la Municipalidad de Almirante Brown. Sin embargo, el problema persiste. La vecina contó que por más que intentan comunicarse con Edesur, “no atienden nunca y pusieron una máquina”, para continuar el proceso con un número de reclamo que “no sirve para una solución”.

“Durante todo el año, sea invierno o verano, tenemos baja tensión así que para tener prendido algo tenes que desenchufar todo pero ahora es insostenible porque se complicó más la situación”, aseveró Goitía.

Las calles más afectadas del barrio Santa Clara son Ángel Hubac, España, Chubut, Humberto Primo, Río Negro, Falucho y Santa Cruz. Luego de años de fallas en el servicio, todavía desconocen el motivo de los cortes ya que la empresa nunca realizó un seguimiento para detectarlo y hay vecinos que comenzaron a cambiarse de fase sin asistencia.

“Necesito que resuelvan lo que sea que ocurre o que licite la empresa y venga otra. No puede ser que sea Edesur o Edesur porque no nos dan solución y yo pago casi 4000 pesos por algo que no uso. Es una estafa”, arremetió la vecina.