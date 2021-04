Villa Soldati: Policía casi muere carbonizado en su patrulla

Un Oficial de la Policía de la Ciudad, estuvo muy cerca de morir carbonizado cuando la patrulla en la que cumple sus funciones se prendió fuego y no podía descender del móvil porque se trabaron las puertas.

Por razones que se desconocen, la patrulla se incendió y el policía no podía activar la apertura de las puertas, los vecinos no supieron qué hacer para ayudar al policía que por poco muere quemado, a pesar de que el video se hizo viral, las autoridades del Gobierno de la Ciudad no brindaron ninguna explicación y se cae una vez más el relato de que tienen la fuerza policial más capacitada y con los mejores recursos, se agrava la cuestión en el hecho de que Diego Santilli lleva ya un par de años a cargo del ministerio de Seguridad y Justicia con muy malos resultados, secundado por el secretario de seguridad y justicia Marcelo D´Alessandro.

Este tipo de situaciones deben ser evaluadas al momento de adquirir y equipar un auto blindado, algo no está bien, es extraño que no tengan una matafuegos, es extraño que no se capacite a los choferes ante situaciones similares en cuanto a la forma de actuar para que no corra riesgo su vida, es evidente que las cosas no están bien en la Policía de la Ciudad y que faltan controles y capacitación.