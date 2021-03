Villa Centenario: Siguen prófugos los delincuentes que mataron a Daiana Castillo

Al menos tres delincuentes que provocaron la muerte de Daiana Castillo, la joven que murió atropellada luego de un robo en Villa Centenario, en junio de 2020, permanecen prófugos. La familia de la víctima exige a la fiscalía que lleva el caso que busque a los responsables del hecho. Por el momento hay un solo detenido. “Me dicen que están trabajando pero pasan los meses y no tenemos novedad de los prófugos”, dijo la madre de la joven.

Alicia, la madre de Daiana, comentó que se comunica de manera frecuente con la fiscalía que lleva adelante el caso para pedir información pero que, en estos ocho meses, sigue “todo muy demorado”.

“Me dijeron que están trabajando pero no sé si es verdad porque pasan los días, los meses, y todavía hay tres personas que están libres. Sé que no voy a recuperar a mi hija pero quiero que encuentren a los culpables y que paguen por lo que hicieron. No pueden andar libres mientras a mi hija ya no la tengo conmigo”, manifestó Alicia.

Y en ese sentido agregó: “No me sirve que me digan que están trabajando, quiero que se esclarezca el caso, porque pasan los días y todo sigue igual. Hay muchos casos que se abandonan porque ven que no le dan importancia pero yo no voy abandonar mi lucha, voy a seguir hasta lo último. Quiero ver tras las rejas a los que mataron a mi hija”.

El hecho

El hecho ocurrió el 7 de junio, alrededor de las 4:30, cuando Daiana Castillo iba en una moto Titán junto a un amigo y una amiga cuando fueron embestidos por un auto en Espronceda y Puerto Argentino. Tras caer al asfalto, el delincuente armado les robó la moto mientras que el otro arrancó el vehículo y atropelló a Daiana, pasando sobre las piernas.

La joven fue trasladada al Hospital Gandulfo donde la atendieron y luego fue derivada a su domicilio. Días después, empeoró y tuvo que volver al nosocomio, fue intervenida quirúrgicamente pero las heridas en su cuerpo fueron determinantes para causarle la muerte.

La causa caratulada como “robo agravado y homicidio” la lleva adelante Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Silvina Estévez.