UTE, denuncian que escuelas porteñas fueron obligadas a abrir pese a tener casos

La secretaria de Nivel Inicial de la Unión de Trabajadores de la Educación afirmó que, en al menos dos escuelas del distrito, hay contagios comprobados y que el Gobierno de la Ciudad negó esa información a las familias.

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) denunció este jueves que algunas escuelas porteñas fueron obligadas a abrir sus puertas, en el primer día del inicio de la presencialidad, pese a registrar casos positivos de coronavirus entre sus docentes.

La secretaria de Nivel Inicial del sindicato, María José Gutiérrez, dijo que «hubo escuelas con casos de Covid confirmado que las obligaron a abrir igual, y más en el nivel inicial».

«Hay por los menos dos escuelas con casos de Covid positivo. Le dijeron a los padres que eran mentira los rumores que se corrían de que había maestras con Covid, no lo quisieron decir», indicó la representante sindical en declaraciones a El Destape Radio.

Gutiérrez dijo que a esta situación se suma el hecho de que «hay amenazas de retirar las vacantes para los padres que no envían a los chicos al colegio, cuando sabemos lo que cuesta en el nivel inicial conseguir una vacante».

«También hubo escuelas -continuó- que no abrieron porque no llegaron los insumos. En otros casos, sobre todo en la zona sur de la Ciudad, hubo pocos chicos porque los papás tienen miedo. En zonas como Parque Patricios, Soldati o Lugano las burbujas eran de tres o cuatro chicos».

La representante sindical remarcó que UTE «estará acompañando a las familias y haremos amparos para que no se concrete esta amenaza de recortar vacantes».

En otro orden, cuestionó las afirmaciones de la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, quien el miércoles afirmó que la presencialidad en el primer día de vuelta a clases en el distrito fue del 90 por ciento.

«En el nivel inicial no fue así, eso te lo puedo asegurar. Hubo sectores donde los padres deciden no mandar a los chicos. Están esperando ver qué sucede», concluyó. Compartimos nota de Telam: https://www.telam.com.ar/notas/202102/544931-denuncian-que-escuelas-portenas-fueron-obligadas-a-abrir-pese-a-tener-casos-de-coronavirus.html

Angélica Graciano – Secretaria General UTE- CTERA

Paula Galigniana – Secretaria deComunicación, Prensa y Difusión UTE – CTERA