Una fundación de Juan Carlos I recibió transferencias millonarias anónimas en sus cuentas del Credit Suisse

Salió a la luz una investigación que demuestra que el Rey emérito obtuvo 5 depósitos de más de 6, 5 millones de euros para la Fundación Zagatka.

El Rey emérito de España, Juan Carlos I, sigue en la mira de las acusaciones por corrupción. En este caso, salió a la luz que su Fundazión Zagatka recibió en 2008 una transferencia de 5,5 millones de euros de origen desconocido que tenía como destino ocho cuentas del Credit Suisse. La sociedad es conocida porque supuestamente el ex monarca la utilizó para ocultar el cobro de comisiones ilegales, según el medio El Confidencial.

Además, se descubrió que entraron 250.000 euros también de procedencia desconocida a la cuenta. Varios documentos de la institución financiera suiza demuestran que el dinero cubrió vuelos privados de Juan Carlos I, además de otros gastos.

Es notable que el Credit Suisse no investigó las transferencias ni dio una alarma por esta situación, aunque en 2015 invitó a la Fundación Zagatka a cambiar de banco. Por este motivo, la sociedad nacida en Liechtenstein en 2003 y administrada por un primo del Rey emérito, Álvaro de Orleans-Borbón, pasó a tratar con otra entidad con sede en Ginebra, Lombard Odier.

La cuenta a la que llegaron los fondos es la 798208-92 del famoso banco suizo y la transferencia está caracterizada simplemente como «bonificación» por una «orden de un cliente». Aunque el dinero recibido superaba el medio millón de euros, rápidamente el depósito fue invertido en un fideicomiso denominado F-00004, único dato existente.

Además, las transferencias realizadas el 26 y 28 de marzo, el 1 y 2 de julio y el 11 de diciembre coincidieron con una fuerte crisis en la que se vio sumida España recordada como «los indignados», en la que los españoles ocuparon las plazas para exigir medidas económicas. El último de los pagos fue de 5, 5 millones de euros que no fueron explicados ni por el emisor del dinero, ni por Zagatka, ni por el banco. A los cinco días el monto lo utilizó Arturo Fasana para comprar acciones en hasta 6 operaciones distintas, quien luego fue investigado por blanqueo de capitales en el caso Gürtel.

La falta de respuestas sobre el concepto de las transferencias

El historial de la cuenta 798208-92 muestra que los fondos de origen desconocido se mezclaron con otros que también están sospechados. En 2009 hubo otro ingreso con un cheque de 4, 6 millones de dólares pero el Credit Suisse esta vez tomó en cuenta el concepto de la transferencia.

Álvaro de Orleans explicó al banco que una constructora (OHL) pagó ese monto por un trabajo de asesoría para el desarrollo de Mayakoba que es un resort en Riviera Maya. El medio El confidencial también notó que después de este movimiento se retiraron 100 mil euros en efectivo y todavía así quedaban 7,9 millones de euros en la sociedad.

Yves Bertossa es el fiscal del cantón de Ginebra que realiza la pesquisa sobre este asunto. Investigó a álvaro de Orleans en 2018 y en ese momento el primo del monarca dio respuestas poco satisfactorias. “No lo recuerdo y necesitaré consultar mis documentos (…) No recuerdo el detalle”, contestaba el familiar de Juan Carlos I al ser consultado.

En este sentido, el entorno del acusado comentó a El Confidencial que están buscando «el detalle de todas las entradas en la cuenta de la Fundación Zagatka”, pero prefieren no “compartir esos datos con la prensa”, aunque “puede asegurar que estas entradas no se derivan, bajo ningún concepto, de actividades ilícitas o no justificadas”.