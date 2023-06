Un video de 7 segundos se viralizó y generó repudio en las redes sociales por la hipocresía de la oposición y la mala memoria social

Un video de 7 segundos, donde se ve a dos empleadas del Ministerio de la Mujer de la Nación, se viralizó y con el apoyo de los trolls de la oposición, inmediatamente se generó un amplio repudio alentado por consignas como, que hay un femicidio cada 28 hs y que tiene un presupuesto de 4 billones de pesos, datos ciertos y que justifican todas las criticas.

Más allá de que dicho ministerio es costoso y le sobran sospechas de corrupción que comparto, no es menos cierto que los mismos medios, periodistas y opositores que hoy piden el inmediato cierre del ministerio, no tuvieron la misma indignación ni posición respecto a un baile que duró mucho más en el Ministerio de Educación de CABA donde el Dir. Gral. Fabián Capponi, en julio del 2020 en plena pandemia, bailó junto a varios empleados, sin guardar distanciamiento social y sin barbijo, a pesar del escándalo con el funcionario NO PASÓ NADA.

Si queremos progresar como sociedad y ser vistos por el mundo como un país confiable, estas cosas no pueden quedar impunes, es por eso que la sociedad debe dejar de ser espectadora y estúpida.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw