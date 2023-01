Tres Sargentos 1497, los inadaptados del barrio

Cuando no existe educación y todo vale por falta de controles, aparecen en los barrios esta clase de inadaptados sociales que demuestran haber sido criados sin educación alguna, los vecinos linderos a la intersección de las calles Tapalqué y Tres Sargentos, están molestos y con justa razón por la conducta de estos recién llegados que desde las 16:00 hasta las 07:00 ponen música a alto volumen y la acompañan con sus gritos.

Si bien por el momento los vecinos solo han llamado al 911 que ahora tiene directivas de no intervenir, derivando a los vecinos al municipio, pero es justamente el municipio parte del problema ya que solo trabajan de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 15:00 y no tienen un responsable de controlar estas cosas.

Es más que evidente que personas que pasan horas a los gritos no están en condiciones normales para que los vecinos tengan un diálogo con ellos, más teniendo en cuenta que la gente normal trabaja y necesita descansar, nadie pretende que no escuchen música, ahora abrir las puertas, poner música a un volumen que se escucha dentro de las viviendas y a varios metros es no respetar al resto.

Las alternativas son sencillas si te gusta divertirte así, existen paneles acústicos para no molestar al resto no abras puertas ni ventanas y disfruta vos y tus amistades tranquilos.

Los vecinos deberían todos enviar su reclamo al municipio al CAV para que queden constancias de la cantidad de reclamos.