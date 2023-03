Transportes TSL Cargo, al margen de la Ley

No es una novedad que el municipio de Avellaneda, solo se dedica a recaudar cobrando a los vecinos una de las tasas más altas de la región, que incluyen un plus para seguridad, clubes y emergencias, pero vaya uno a saber los motivos por los cuales no controlan o permiten que empresas como Pozo o Transportes TSL Cargo estacionen donde quieran, incluso violando las leyes de tránsito y la propia Ordenanza Municipal.

Así, los camiones de gran porte estacionan y circulan por calles donde está prohibido, la situación se agrava cuando producen daños que luego nadie paga, ejemplos, coches que terminan chocados o rayados por los camiones, calles que se agrietan y el municipio no repara, frentes y paredes de viviendas que comienzan a agrietarse por el paso de estos camiones a diario, daños que deberá asumir el vecino porque nadie controla.

Hay pocos datos sobre esta empresa de logística, TRANSPORTES TSLCARGO HEREDIA 1929. Avellaneda 1870. BUENOS AIRES 54 11 4205 6868 54 11 5430 6767 tslcargo@gmail.com, sería bueno saber su CUIT y que desde el municipio expliquen si el lugar se encuentra habilitado por el municipio y de ser así, quién es el que autorizó ya que es imposible hacerlo respetando la legislación vigente.

En la noche del jueves 30 de marzo un camión de esta infame empresa no solo rompió un poste que podía haber caído y causar una tragedia, sino que dejó a los vecinos sin la alarma vecinal, en medio de una ola de inseguridad.

Esto es lo que pasa cuando el municipio no controla NADA, con esta, debe ser la 3ra vez que pasa y tanto a Pozo como a los dueños de TSL les importa nada, porque de última lo que se repone se repone con dinero de los contribuyentes, así de imbéciles nos consideran que además de tener que asumir los daños, también pagamos la negligencia de inescrupulosos que la juntan en pala.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw