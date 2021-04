Transportes Bel-Ma S.H impunidad para violar la Ley y un riesgo para los vecinos

Existen personas que por su incapacidad de respetar al otro, literalmente se cagan en el resto y solo les importa estar cómodos ellos, no les importa violar la Ley de Tránsito, las Ordenanzas municipales y poner en riesgo a los vecinos a sufrir un accidente por obstaculizar la visión y ser una tentación para los delincuentes.

La empresa de Transportes Bel-Ma S.H, de Belfiore Nicolás Rosario y Mauna Leonardo Florentino, desde hace años violan todas las normas de tránsito, la Ley Nacional 24.449, la Ley Provincial de Tránsito 13.927 y la Ordenanza Nº 22.535, que incluso detalla la nómina completa de calles y Avenidas y los días y horarios donde está prohibido estacionar en distintas zonas del Partido, destacando el apartado de

Prohibición total de Estacionamiento:

• Parques, Plazas, Plazoletas y/o Boulevares del Partido.

• Paradas de transporte público, de taxis y agencias de remises (estas últimas pueden reservar sobre su frente la superficie destinada al estacionamiento de dos vehículos).

La Ordenanza 24.730 y sus Decretos Reglamentarios, que regula el tránsito pesado en la ciudad de Avellaneda con el fin de proteger las calles de eventuales roturas y hundimientos.

La norma sancionada prohíbe en el tránsito de vehículos de más de 24 toneladas de peso bruto total y de más de 13,20 metros de largo, 2,60 de ancho y 4,10 de alto, en el partido de Avellaneda, salvo por lo que se delimita como Red de Tránsito Pesado. Quedarán exceptuados los servicios de urgencia, como bomberos, policía y sanitarios; los servicios de emergencias, como los vehículos de las empresas de servicios públicos; el transporte de combustible para el abastecimiento de la ciudad; vehículos municipales y de auxilio mecánico de automotores.

Si le interesa su seguridad, que las calles no se agrieten por el paso de camiones de gran porte, que no se le agriete el frente de su casa o tener un accidente porque no se ve quienes circulan por la otra calle en la intersección de Tres Sargentos y Helguera, puede denunciar esa situación al Centro de Atención al Cliente del municipio de Avellaneda o al 0800-122-6323