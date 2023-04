Shakira es superdotada: este es su coeficiente intelectual y sus inquietudes, más allá de la música

Según el portal web Cociente de Inteligencia, la barranquillera es una de las artistas más inteligentes del planeta.

La cantante barranquillera Shakira es tendencia recientemente por la viralización de su cociente intelectual. Tras varios meses en el ojo del huracán por su separación de Gerard Piqué, ahora la artista es noticia por su gran coeficiente intelectual.

Según el sitio web Cociente de Inteligencia, que tiene un apartado con 19 famosos que ganaron un premio en la Asociación de Personas de Alto Cociente Intelectual y de un grupo de artistas, productores y cantantes que poseen un coeficiente intelectual alto, Shakira es una de las mujeres más inteligentes del planeta. La artista oriunda de Barranquilla tiene un coeficiente que se “codea” con el de Albert Einstein, ubicándose en el puesto 18 con un IQ de 140.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que una persona es “superdotada” una vez se comprueba que tiene un coeficiente intelectual igual o superior a 130, lo que confirma que Shakira es una persona con altas capacidades intelectuales.

Además de su destacada habilidad en el mundo de la música, la barranquillera posee una serie de virtudes que la hacen una artista muy completa. Habla seis idiomas, entre los que se encuentran español, inglés, francés, italiano, portugués y catalán; asimismo, toca cinco instrumentos musicales, como la guitarra, el piano, la batería, el bajo y la armónica.

Para reseñar: durante la pandemia, Shakira también aprovechó para continuar sus estudios a distancia de Filosofía Antigua en la Universidad de Pensilvania, obteniendo el diploma poco después. Este no es su primer título académico, pues en 2007 se graduó en Historia de la Civilización Occidental en la Universidad de California.

La colombiana es una cantante de gran talento y no solo la rompe en tarimas con su voz. La barranquillera ahora se suma a la lista de “humanos especiales” con altas capacidades intelectuales, demostrando que es una mujer que además de deslumbrar con sus dotes artísticos, su inteligencia es única.

Shakira en el Top 3 de los artistas más escuchados en el mundo: Records Guinness deja las cuentas claras

Shakira es una artista que no necesita presentación. La barranquillera es una de las cantantes latinas más reconocidas y escuchadas en el planeta. Sus actuales números en plataformas digitales como Spotify podrían hacer “temblar” a cualquier competidor. No obstante, una reciente publicación de los Guinness World Records, confirmó que, si bien la colombiana es muy popular, no es número uno en el mundo.

El cantante canadiense The Weeknd ha sido reconocido como el artista más popular del mundo por los Guinness World Records, gracias a sus 100 millones de oyentes mensuales en la plataforma Spotify, y sus 111,4 millones de reproducciones que consigue en esta aplicación.

El cantante, cuyo nombre de pila es Abel Tesfaye, se convierte así en el primer artista en superar los 100 millones de oyentes mensuales en la plataforma, lo que le ha valido este destacado reconocimiento. Detrás de él, le siguen Miley Cyrus, con 82,4 millones de reproducciones, la barranquillera Shakira con 81,6 millones, Ariana Grande con 80,6 millones y Taylor Swift con 80,2 millones.

La popularidad de The Weeknd sigue en aumento y parece que no hay límites para el éxito de este talentoso cantante, por lo que artistas como Shakira tendrán que “hacer más seguido” varias Music Sessions #53 para desbancar el lugar que consiguió el canadiense en el más reciente anuncio de los Guinness World Records.