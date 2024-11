Sergio Sasia renunció a la CATT

La carta de renuncia del Secretario General de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, como Secretario General de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), enviada al Consejo Directivo de la misma.

En su tramo final se destaca:

“En razón de ello, con la certeza de que se gestionó y trabajó incansablemente para cumplir con los objetivos comprometidos y con la convicción de que es indispensable el camino de la formulación de propuestas, planificación y el diálogo como pasos previos a planes de acción (pensamientos que no son compartidos con algunos otros miembros de esta Confederación), he decidido presentar mi renuncia indeclinable al cargo de Secretario General de la C.A.T.T. con el que oportunamente me honraron mis compañeros y compañeras delegadas del Transporte en el Congreso Nacional de octubre de 2021, convocado para ello, a fin de facilitar la reorganización de la Entidad.



Deseando que el alejamiento de mi cargo permita que se vuelva a trabajar en la búsqueda de la Unidad de Concepción deseada, seguiré conduciendo orgullosamente nuestra emblemática organización sindical, la Unión Ferroviaria, desde donde continuaré gestionando y trabajando en la senda de la solidaridad en el marco del Movimiento Obrero Organizado.



Buenos Aires, 04 de noviembre de 2024″.

Comunicado oficial