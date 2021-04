Sergio Ferreyra Doctor KLR, un taller irregular en Wilde

En el mundo de las redes sociales, muchos además de descargar su odio político, de denigrar a los que piensan distinto y tienen una ideología política que no comparten, aprovechan para hacer negocios de forma espuria, el usuario Sergio Ferreyra, promociona su taller de motos bajo la denominación de fantasía Doctor KLR taller, ubicado en la calle Camacuá 6074 de Wilde, pero el que se burla de otros y critica al gobierno que según él son todos corruptos, tiene un taller que no reúne las condiciones para estar habilitado, tampoco se encuentra actividad registrada en la AFIP en ese domicilio y el otro a pocas cuadras del que publicita.

A la fecha, el municipio de Avellaneda, sigue demostrando ineficiencia al momento de controlar comercios, se pierden miles de pesos de recaudación por impuestos y multas de personajes que se venden como HONESTOS y son unos hipócritas porque la evasión es delito, es decir, cuando ustedes llaman a otros por su ideología delincuentes, sepan que ustedes tienen más derecho a ese título que los otros.

En sus publicaciones baratas dice «honestidad garantizada», ¿se puede ser más ridículo?, garantizada por quién?, personalmente dudo de quienes trabajan sin factura o una garantía escrita, una persona equilibrada puede ofrecer su palabra como garantía, pero un fanático que no entiende de política y no respeta al otro, dudo sea confiable y de palabra.

Así como digo no compre robado, no favorezca el delito, no contrate servicios ni compre repuestos a evasores.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw