Se restringe completamente la circulación hasta el 30 de mayo

El presidente Alberto Fernández anunció en cadena nacional la restricción de la circulación por 8 días por el aumento de casos de coronavirus. Solo podrán circular personal esencial y estarán abiertos comercios que sean esenciales. La medida regirá hasta el 30 de mayo, inclusive.

A partir de las 00 hs del 22 de mayo se restringe la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en Alto riesgo o en Alarma epidemiológica. Además, quedarán suspendidas las actividades deportivas en forma presencial.

Solo estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar. Sólo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18hs, o por razones especialmente autorizadas.

Después desde el 31 de mayo hasta el 11 de junio inclusive se retomarán las actividades en el marco de las medidas vigentes hasta el día de hoy. Asimismo, se implementarán las restricciones que correspondan a cada zona según los indicadores epidemiológicos y sanitarios.

En ese lapso, tratando de favorecer bajar aún más los contagios, se dispondrá que el fin de semana correspondiente al 5 y 6 de Junio se vuelvan a restringir las actividades en las zonas más críticas. “Es una medida de cuidado intensiva y temporaria”, afirmó el Presidente.

– Estarán prohibidos los encuentros sociales, tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados y en todos los ámbitos.



– El transporte público sigue siendo exclusivo para los trabajadores de tareas esenciales y solo se permite la circulación para actividades de cercanía como ir a la farmacia, a comprar algo a un comercio o a la plaza del barrio a caminar, sin permanencia.



– Se cerrarán con un vallado 71 accesos y egresos a la Ciudad, sobre un total de 127. Los habilitados quedan para quienes tengan permisos que serán requeridos por la Policía de la Ciudad y las Fuerzas Federales.

– Los comercios esenciales van a seguir abiertos con los protocolos vigentes.



– Los comercios no esenciales pueden trabajar, pero de la puerta hacia afuera.



– Y los locales gastronómicos podrán trabajar en la modalidad de delivery o retiro en el local, y de la puerta para afuera.



– En el caso de la construcción y la industria, van a estar limitadas de acuerdo a lo establecido por el DNU del Gobierno nacional.



– Van a cerrar los clubes y no estarán habilitadas las ceremonias religiosas.



– En las plazas y parques, los patios de juegos van a permanecer cerrados y sólo van a poder practicarse deportes individuales. Allí tampoco están permitidos los encuentros sociales.



– Tal como será publicado en el DNU del Gobierno nacional estas medidas estarán vigentes hasta el 30 de mayo, lo cual supone 3 días hábiles, y a partir del 31 de mayo el DNU plantea la vuelta a la situación actual.



– Consorcios: Deberán quedar cerrados los espacios comunes para evitar las reuniones sociales, que no están permitidas en el ámbito privado.



– Control y concientización: Todo el equipo de la Ciudad va a estar trabajando para garantizar que se respeten cada una de estas medidas.



– Se van a reforzar los controles en los centros de trasbordo y en los accesos del subte.



– En los accesos y egresos de la Ciudad habrá controles de los permisos.



– Quedarán cerrados 71 de los 127 que hay en la Capital Federal.



– En las calles, plazas y parques se va a controlar el cumplimiento con 3.000 concientizadores del equipo de la Ciudad.



– Se van a intensificar los controles para evitar las reuniones sociales en espacios cerrados.



– En coordinación con 40.000 consorcios de la Ciudad, se reforzarán las medidas de cuidado en edificios.

– La línea 911 está abierta para que se pueda denunciar cualquier irregularidad.



– Educación: El Gobierno de la Ciudad tomó la decisión de correr el calendario escolar. Los días miércoles, jueves y viernes de la semana que viene (lunes y martes son feriados), los chicos no van a tener clases.



– Esos tres días van a ser recuperados de manera presencial del 20 al 22 de diciembre.



– A partir del lunes 31 de mayo, el Decreto de Necesidad y Urgencia plantea la vuelta a la situación actual. La Ciudad reabrirá las escuelas.